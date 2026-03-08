Incautan millonario cargamento de marihuana durante operativo policial: tres venezolanos detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Tres hombres venezolanos quedaron detenidos tras el hallazgo de un camión con remolque, el cual transportaba un gran cargamento de marihuana en su interior. Las sustancias estaban almacenadas en diversos bultos y paquetes con el logo de la plataforma de streaming Netflix.

Autoridades informaron que funcionarios de la 26ª Comisaría Pudahuel de la policía chilena (Carabineros) realizaban labores de patrullajes preventivos en la calle El Roble cuando avistaron el vehículo.

Cuando se percataron de la presencia policial, los ocupantes del camión intentaron huir a pie; sin embargo, fueron detenidos en las inmediaciones del lugar.

Incautan dos toneladas de marihuana

Los funcionarios de la OS7 hicieron una prueba de campo y pesaje, tras el cual se determinó que el camión transportaba un total de 82 sacos de contenedores de 1.814 paquetes, con un peso de casi 2 mil kilos de marihuana.

Alex Bahamondes, jefe de la zona de Santiago Oeste, aseguró que se han incautado 6 millones de dosis y se cortaron las finanzas del crimen organizado, con carga avaluada en $22 mil millones de pesos chilenos (unos 24 millones de dólares).

El funcionario aplaudió las labores de la policía para evitar que “nuestros jóvenes no estén al margen y que estén encontrando la droga el día a día que las distintas organizaciones criminales entregan en las distintas poblaciones”.

Detienen a tres venezolanos

Patricio Rosas, fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, indicó que a los antisociales “se les imputará el delito de tráfico ilícito del 3° artículo de la Ley 20.000.

“Nos mostramos satisfechos y conformes con este resultado de la mayor incautación de cannabis sativa por parte de una unidad territorial de Carabineros de Chile”, afirmó Rosas.

Se informó que los implicados tienen situación irregular en el país. Todos pasaron a su segundo control de detención y fueron puestos a disposición del Ministerio Público chileno.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube