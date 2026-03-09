Seis visitantes hospitalizados tras incidente en Sea Worl: quedaron atrapados en una montaña rusa

Suscríbete a nuestros canales

Seis visitantes del parque acuático SeaWorld, en Orlando, Florida (EEUU) resultaron heridos luego de que una de las atracciones sufriera una pausa operativa.

El incidente se registró en horas de la tarde del viernes. Los afectados fueron trasladados a un hospital cercano, luego de que experimentaran malestares tras quedar atrapados en el juego del parque.

La atracción en la que se presentó el contratiempo fue la montaña rusa Manta, uno de los paseos más intensos del parque, de acuerdo con la publicación de Miami Diario.

Según el Departamento de Bomberos del condado de Orange, los visitantes reportaron malestar y síntomas leves tras la detención temporal de la atracción.

Los seis afectados fueron trasladados hasta el hospital por precaución, aunque las autoridades confirmaron que ninguna de las lesiones era grave ni mortal.

SeaWorld responde ante la contingencia

La directiva de SeaWorld indicó que la pausa duró apenas unos minutos y que el personal del parque respondió de inmediato para atender a los visitantes.

Tras la evaluación de seguridad, la atracción reanudó operaciones y el parque continuó funcionando con normalidad.

Otros medios detallaron que las personas estuvieron atrapadas en la atracción durante la pausa que duró cerca de siete minutos, por lo que el transporte para evaluación médica se realizó con extrema precaución.

El viaje reanudó sus operaciones normales poco después de la parada. La empresa dijo que la seguridad de los invitados, embajadores y animales es su máxima prioridad.

