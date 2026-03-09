Anciano tras las rejas por posesión de pornografía infantil: hallan más de 41 mil archivos de abusos en su computadora

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 82 años de edad resultó detenido luego de que las autoridades descubrieran que poseía una galería digital con imágenes de abuso sexual infantil.

De acuerdo con el reporte de Fox News, el implicado responde al nombre de John Cocco, quien está acusado por la posesión de más de 41 mil imágenes de contenido explícito de pornografía infantil.

El hecho se registró en Nueva Jersey (EEUU). El sospechoso se entregó a la policía tras ser acusado de posesión de material de abuso sexual infantil.

Más de 41 mil imágenes de abuso infantil

Según las autoridades, los detectives recibieron una alerta por parte de la fiscalía, la cual informó sobre una denuncia del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y en Peligro, sobre una persona que publicaba archivos de material de abuso sexual infantil (CSAM).

Los investigadores afirmaron que encontraron 41 mil 446 imágenes y 103 videos de material de abuso sexual infantil en los dispositivos electrónicos de Cocco, residente de Washington Township, informó la fiscalía en un comunicado.

El anciano debe comparecer ante el tribunal el próximo 9 de abril, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Condado de Gloucester, indicó el medio local Fox News.

Pena máxima por posesión de pornografía infantil

Por este delito, el octogenario podría enfrentar la pena máxima por posesión de material de abuso sexual infantil en segundo grado, la cual es de 10 años en una prisión estatal.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube