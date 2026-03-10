Sujeto rocía a su expareja con gasolina y le provoca quemaduras en El Valle: detalles del caso

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a un hombre de 20 años en el municipio Libertador, tras ser señalado como responsable de causar quemaduras graves a su anterior compañera sentimental.

El procedimiento estuvo a cargo de la Delegación Municipal El Valle. La detención se llevó a cabo en el sector La Cancha de Bolas, perteneciente a la parroquia El Valle, luego de que se iniciaran las investigaciones correspondientes sobre el caso, informó Douglas Rico, director del Cicpc.

Detalles del suceso y móvil de la agresión

Según el reporte oficial de las autoridades, el detenido fue identificado como Alexis José González González. Las averiguaciones determinaron que el ataque ocurrió porque el joven se negaba a aceptar la ruptura de la relación sentimental.

El informe policial indica que González interceptó a la mujer en la vía pública, donde se originó una confrontación verbal. Durante la disputa, el agresor utilizó un recipiente con combustible para rociar a la víctima y posteriormente encenderla.

El sospehcoso, al aceptar el fin de la relación, la interceptó y sostuvieron una fuerte discusión, y optó por tomar un frasco de gasolina y rociarla en el cuerpo de la víctima, para posteriormente incendiarla con un yesquero.

Estado de salud de la víctima

La mujer presentó lesiones de consideración tras el ataque. Los exámenes médicos confirmaron que sufrió heridas de primer y segundo grado, las cuales comprometieron su integridad física.

Tras el dispositivo de seguridad y la posterior captura, el investigado quedó bajo custodia policial. El caso fue remitido de forma inmediata a la orden del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

