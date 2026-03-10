Niño mata a tiros al novio de su madre durante altercado doméstico: intentaba defenderla de una agresión

Suscríbete a nuestros canales

Un niño de 11 años de edad habría asesinado a tiros al novio de su madre, en un intento por defenderla durante un episodio violento entre la pareja.

La policía de Filadelfia informó que el menor de edad disparó y mató al novio de su mamá, identificado como Jaimeer Jones-Walker, cuando este discutía con la mujer, en una vivienda de South Peach Street, en Kingsessing, en el suroeste de la ciudad de Filadelfia.

El incidente ocurrió en horas de la noche del pasado 5 de marzo. Según las autoridades, Jones-Walker, de 30 años de edad, era residente de Lansdowne, Pensilvania.

Niño disparó contra el novio de su madre

De acuerdo con los reportes, el hombre no vivía en la casa de su pareja. El día de los hechos, llegó a la calle frente a la casa y se estacionó en doble fila, antes de entrar.

Luego del tiroteo, la mujer declaró a las autoridades que ambos tuvieron una discusión durante la que su novio la atacó. Al ver lo que ocurría, el menor de edad tomó una pistola y disparó contra el supuesto agresor.

Fue entonces cuando Jaimeer Jones-Walker recibió un disparo en la cara que terminó con su vida. Autoridades llegaron al sitio y lo declararon muerto a las 11:59 de la noche.

El inspector jefe de la policía de Filadelfia, Scott Mall, declaró que “fue una discusión verbal y posiblemente terminó en un altercado físico”, de acuerdo con la publicación de Univisión.

Habrían discutido por visitas a un bebé recién nacido de la pareja

Por otra parte, Action News indicó que fuentes señalaron que la discusión entre ambos estuvo motivada por desacuerdos por las visitas a un bebé recién nacido de la pareja, que estaría en el hospital.

El vehículo Tesla del hombre se encuentra en poder de la policía. Asimismo, el arma utilizada por el menor fue recuperada en el lugar de los hechos, la misma estaba registrada a nombre de la madre de familia.

La investigación está activa. La Fiscalía de Distrito de Filadelfia no ha anunciado hasta el momento cargos.

