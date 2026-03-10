Esto se sabe sobre la muerte de la periodista Yolimar Hidalgo: tenía un disparo en la cabeza

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo sin vida de la comunicadora social Yolimar Hidalgo, de 30 años de edad, se localizó dentro de una vivienda, con un impacto de bala en la cabeza.

De acuerdo con los reportes del lamentable incidente, Hidalgo falleció durante la mañana del pasado domingo, tras recibir un impacto de bala en el cráneo, que terminó con su vida de manera instantánea.

El suceso ocurrió dentro de una vivienda del sector Huete, ubicado en Cagua, municipio Sucre del estado Aragua.

Investigan muerte de la comunicadora Yolimar Hidalgo

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Cagua, se presentaron en el sitio de los hechos para iniciar las averiguaciones pertinentes.

Los restos de la periodista fueron trasladados hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), para la necropsia de ley.

Hasta el momento, la institución no descarta ninguna hipótesis sobre la muerte de Hidalgo, mientras los exámenes forenses definen si el hecho corresponde a un homicidio o si la herida de bala fue autoinfligida.

Desconocen el origen del arma de fuego

De igual manera, no se ha revelado el posible origen del arma de fuego, ni la identidad de su propietario. Los investigadores trabajan para conocer la trayectoria del proyectil, información que podría ayudar a establecer la dinámica precisa del suceso, reseñó Notitarde.

‎Hidalgo, egresada de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), y se desempeñó como comunicadora para medios afines al gobierno nacional y regional.

Trabajó en el área de comunicación bajo la gestión de Hipólito Abreu en el Ministerio de Transporte. Asimismo, era integrante del Movimiento Integrador Revolucionario Antiimperialista (MIRA).

Muerte del periodista Walter Jaimes en Mérida

El lamentable fallecimiento de Yolimar Hidalgo se registró una semana después del violento crimen que terminó con la vida del periodista Walter Jaimes en Mérida.

El cuerpo del comunicador fue localizado el pasado domingo, 1 de marzo, sin ningún tipo de documentación. En un principio, no pudo ser identificado, debido a que su rostro fue golpeado y quemado.

Para conocer la verdad detrás de lo ocurrido, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que las autoridades aprobaron la exhumación del cadáver de Jaimes.

La investigación continúa abierta.

