Docente detenida por cruel agresión contra un alumno: impartía clases a niños con discapacidades de aprendizaje

Una docente resultó detenida, tras ser acusada por una cruel agresión contra un alumno con discapacidad de aprendizaje.

Patricia Kemper, de 54 años de edad, quien trabajaba como profesora para el Distrito Escolar Independiente de Frisco (ISD) quedó bajo custodia tras el episodio que se registró el pasado viernes.

Kemper enfrenta un cargo de agresión a un menor, un delito grave de tercer grado en EEUU.

Agresión contra estudiante de una clase especial

El sitio web de la McSpedden Elementary School identificaba a la docente como parte del personal de instrucción especializada (SLC), es decir, una maestra que imparte instrucción especializada a estudiantes con discapacidades de aprendizaje o problemas de conducta.

La policía informó en un comunicado de prensa que Kemper se entregó a la oficina del sheriff del condado de Collin a principios de esta semana.

Los registros judiciales indican que compareció ante un juez el lunes y fue puesta en libertad bajo fianza.

La policía indicó que no divulgará información adicional sobre el incidente y alegó que la investigación está en curso.

Reportes de lesiones contra el alumno

No obstante, de acuerdo con un reporte de CBS, la maestra de la Escuela Primaria McSpadden habría sido detenida por causar lesiones a un menor.

La investigación comenzó después de que el Distrito Escolar Independiente de Frisco reportara una denuncia de agresión física contra un estudiante.

La docente quedó suspendida de sus funciones y ya no se le permite ingresar a las instalaciones del distrito.

