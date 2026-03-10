Madre falleció tras quedar atrapada durante el incendio de su vivienda: logró rescatar a su hija

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer falleció trágicamente tras quedar atrapada durante el incendio de su vivienda, en el estado Táchira.

El lamentable incidente se registró este martes, en el sector Che Guevara de San Juan de Colón, zona norte de la entidad.

La mujer rescató a su hija del incendio de su vivienda

‎El hecho, que ocurrió a tempranas horas de la mañana, se originó de manera repentina en el interior de la residencia, dijeron vecinos de la zona, según el reporte de La Nación

‎La mujer cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades, logró salir de la vivienda para poner a salvo a su pequeña hija, a quien dejó en manos de una vecina. La infante resultó ilesa tras la rápida acción de su madre.

Entró a la casa en llamas para extraer unas bombonas de gas

‎Sin embargo, luego de rescatar a la menor de edad, la mujer decidió ingresar nuevamente a la casa en llamas, para extraer los cilindros de gas.

Lamentablemente, la intensidad del fuego y la densidad del humo le impidieron abandonar la estructura por segunda vez. De acuerdo con los reportes, la ciudadana murió carbonizada en el lugar.

‎Tras conocer sobre la situación, comisiones del Cuerpo de Bomberos y organismos de seguridad se presentaron en el sitio para controlar el fuego, además de realizar las labores de refrescamiento y resguardo del área.

Hasta el momento, los cuerpo de seguridad encargados de la situación no han revelado cuáles fueron las causas del incendio.

