Drones disfrazados de cuervos: así erán usados para burlar la seguridad de una cárcel en Louisiana

La vigilancia en los centros penitenciarios de Estados Unidos (EEUU) enfrenta nuevos retos ante el uso de tecnología avanzada por parte de organizaciones delictivas. Los delincuentes perfeccionan sus métodos de camuflaje para infiltrar objetos prohibidos en instalaciones de alta seguridad este año.

‎Las autoridades de Louisiana mantienen una alerta máxima debido al incremento de actividades sospechosas en el perímetro de las cárceles federales. El uso de dispositivos aéreos permite que el material ilícito supere las vallas y muros sin contacto físico directo.

‎La Oficina del Sheriff de Grant Parish arrestó a dos mujeres que operaban drones con cuervos falsos para introducir contrabando en la prisión local. Se conoció, que las sospechosas pretendían cobrar $40.000 por la entrega exitosa de metanfetamina, tabaco y celulares.

‎¿Quiénes operaban los drones con cuervos falsos?

‎Las detenidas responden a los nombres de Melanie Jean Worthington, de 38 años, y Kassy Marie Cole, de 41 años, ambas residentes de Texas. Worthington enfrenta cargos graves por posesión de sustancias con intención de distribuir e introducción de artículos ilegales en un penal.

‎Por su parte, Cole sumó a sus delitos una orden de arresto pendiente al momento de su captura por parte de los agentes estatales. Los oficiales detectaron el movimiento inusual de las figuras de plástico rellenas con marihuana sintética y otros elementos prohibidos.

‎Las sospechosas confesaron el pago acordado de $40.000 dólares, una cifra que revela la rentabilidad del mercado negro dentro de las prisiones. Este operativo frustrado destaca la vulnerabilidad de los sistemas de vigilancia tradicionales ante el ingenio de los contrabandistas externos.

‎¿Qué técnica usaron los drones con cuervos falsos para hacer contrabando?

‎El método consistió en el uso de señuelos de aves tipo cuervo para ocultar la carga y evitar la detección visual de los guardias. Los delincuentes rellenaron los cuerpos huecos de los pájaros de plástico con drogas y teléfonos antes de acoplarlos a los motores.

‎Esta táctica busca engañar a los sistemas de vigilancia de la prisión de Grant Parish mediante el mimetismo con la fauna local. Las autoridades señalan que este tipo de contrabando aéreo es ya una técnica común en diversas instalaciones penitenciarias de todo el país.

‎El hallazgo de estos dispositivos obliga a los departamentos de seguridad a considerar la implementación de inhibidores de frecuencia en los perímetros carcelarios. El camuflaje de los drones como animales silvestres representa una evolución preocupante en la logística criminal moderna.

