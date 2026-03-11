Broma pesada terminó en la muerte de un niño: su hermano lo ahorcó con un mecate

Suscríbete a nuestros canales

Una broma pesada entre hermanos terminó en tragedia, luego de que se registrara la muerte de un niño en el estado Zulia.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclareció la muerte del infante, de apenas nueve años de edad, el cual fue hallado sin vida en el sector Buena Vista II, calle 8, parroquia Santa Bárbara, municipio Colón.

En un principio, el caso generó rumores sobre un posible reto viral de TikTok; sin embargo, esta versión fue descartada por los funcionarios encargados de las investigaciones.

Estránguló a su hermano con un mecate

Tras el lamentable hallazgo, vecinos y usuarios de las redes sociales especularon que el menor habría participado en un peligroso “reto”, pero las pesquisas revelaron que la muerte fue causada por su hermano mayor, un adolescente de 15 años.

El menor de edad confesó su responsabilidad tras permanecer en silencio durante unas nueve horas, reseñó El Regional del Zulia.

De acuerdo con las autoridades, los hermanos comenzaron a jugarse “bromas pesadas” cuando estaban solos en su vivienda, sin intención inicial de causar daño.

Sin embargo, la situación se tornó trágica cuando el adolescente ató un mecate alrededor del cuello del niño.

“El hermano mayor lo apretó tan fuerte que no pudo desamarrarlo. El pequeño, intentando respirar, se rasguñó el cuello sin lograr escapar del nudo, hasta que perdió el conocimiento y dejó de recibir oxígeno”, detalló una fuente policial.

Confesó su responsabilidad en los hechos

El informe forense determinó que el cuerpo del menor presentaba un surco equimótico (de ahorcadura), detalle que confirmó la asfixia mecánica por estrangulamiento.

Tras darse cuenta de lo ocurrido, el adolescente intentó simular un suicidio. Limpió la escena, colocó el cuerpo del niño en la cama y se acostó en un sofá de la sala.

Horas más tarde, la madre regresó de su trabajo, preguntó por el hijo menor y, al entrar a la habitación, lo encontró sin vida.

El joven confesó posteriormente el crimen ante los funcionarios del Cicpc, según informó el comunicador Alfredo Gutiérrez.

El caso quedó en manos de los tribunales penales de San Carlos de Zulia. El adolescente fue presentado ante las autoridades competentes.

