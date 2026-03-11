Conmoción en Yaracuy: excursión escolar a un río terminó en la muerte de un estudiante

Suscríbete a nuestros canales

En el estado Yaracuy se registró una tragedia tras lo que debía ser una excursión escolar.

La tarde del 10 de marzo un grupo de estudiantes de la Escuela Básica Laureano Villanueva en Yaritagua participó en una actividad en las afueras de la institución.

Los alumnos se encontraban en compañía de un profesor, quien organizó una jornada de reforestación de árboles cerca del Embalse Guaremal.

¿Qué pasó con el estudiante?

Wilson Adrian Ojeda Rojas, estudiante de quinto año de la institución mencionada, se encontraba con sus compañeros cuando decidieron nadar en el embalse, luego de participar en la siembra de los árboles.

De acuerdo a los testigos, el adolescente se lanzó al agua y, aparentemente, quedó atrapado debido al lodo.

Esto no le permitió salir a la superficie, por lo que falleció por inmersión.

Los medios regionales informaron que los compañeros trataron de auxiliarlo, sin embargo, no tuvieron éxito para llevarlo hasta la orilla.

Los presentes alertaron a los equipos de rescates y al lugar se trasladó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Yaritagua y de Protección Civil, quienes recuperaron el cuerpo del adolescente.

Los agentes del Cicpc se encargaron de las experticias y llevaron el cadáver a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Yaracuy, para determinar la causa de muerte.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube