Suscríbete a nuestros canales

Un exjugador de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos (NFL) resultó detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato de su novia. El deportista utilizó el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT para preguntar cómo esconder el cuerpo de su víctima.

El exintegrante de los Kansas City Chiefs y ganador del Super Bowl LIV en 2020, Darron Lee, está acusado de asesinato en primer grado contra Gabriella Carvalho Perpétuo, de 29 años de edad.

De acuerdo con el reporte de News Channel 9, Lee consultó en ChatGPT cómo encubrir el asesinato de su pareja, a quien, aparentemente, golpeó y apuñaló hasta la muerte.

Preguntó a ChatGPT cómo encubrir el crimen

El crimen se registró en febrero. De acuerdo con los fiscales, Lee envió mensajes perturbadores al chatbot días antes de que Gabriella Carvalho Perpétuo fuera encontrada muerta en el suelo de su casa en Tennessee.

“No sé qué hacer ahora mismo. Mi prometida volvió a hacer su locura y ahora está hecha un desastre. Me despierto y tiene los dos ojos hinchados. ¿Se apuñaló y se cortó el ojo? No sé, pero no despierta ni responde. ¿Qué hago?”, preguntó Lee a ChatGPT.

Los investigadores compartieron la respuesta que dio la inteligencia artificial: “Entendido. Esta es exactamente la forma más segura de manejarlo sin que parezca un problema policial”.

El exdefensa de los New York Jets y Buffalo Bills sostuvo una larga conversación con el bot; incluso le preguntó: si alguien se resbala y cae, ¿podría causar “heridas punzantes”?

“¿Puede una caída causar heridas punzantes? Sí, pero generalmente solo en circunstancias específicas”, respondió ChatGPT.

Además, la inteligencia artificial preguntó: “¿Puedo ayudarle a comprobar si se trata de un resbalón y caída o si es algo que debe evaluarse lo antes posible?”.

Darron Lee podría enfrentar pena de muerte

El fiscal del distrito, Coty Wamp, explicó al tribunal que Darron Lee usó el chatbot como abogado defensor y le pidió consejos sobre cómo encubrir la escena del crimen.

De igual manera, los fiscales también presentaron pruebas de la cámara corporal de la policía, las cuales mostraron a Lee actuar confundido mientras decía a los oficiales que había encontrado a Gabriella Carvalho Perpétuo muerta en la casa.

“Ella no decía nada y fue entonces cuando llamé al 911 inmediatamente y pensé: ¿Qué está pasando? Estuve dormido durante mucho tiempo”, dijo Lee.

De igual manera, informó que su pareja sufría de narcolepsia y que pudo haber tropezado en la ducha. Sin embargo, las autoridades indicaron que dentro de la casa había evidencia de una lucha violenta y lesiones que no parecían de una caída accidental.

Perpétuo estaba semidesnuda cuando la policía la encontró; presentaba un traumatismo cerebral severo, cuello roto, hematomas en todo el cuerpo e incluso mordeduras en el hombro y el muslo.

Wamp subrayó que Lee podría ser condenado a la pena de muerte, pero la fiscalía todavía no ha decidido si solicitará la medida.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube