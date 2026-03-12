Tiroteo fatal cobra la vida de un venezolano: otras tres personas resultaron heridas

Suscríbete a nuestros canales

Un fatal tiroteo ocurrido durante la mañana de este miércoles dejó un saldo lamentable de un hombre fallecido, quien sería de origen venezolano.

Otras tres personas resultaron heridas tras la balacera que se registró en la localidad de El Bosque, en la región del Bio Bio, Chile.

Según información preliminar del crimen, los vecinos de la comuna fueron quienes reportaron disparos en el pasaje Horizonte.

Venezolano murió durante el tiroteo

Tras conocer la situación, el personal de la policía (Carabineros) se trasladó hasta el lugar y comprobó la presencia de un hombre tendido en la vía pública con al menos un disparo en el abdomen.

El infortunado ya se encontraba sin vida. Según la pareja de la víctima, se trataba de un venezolano de 27 años de edad.

Además, al Hospital de El Pino llegaron otros tres heridos, se trataría de dos hombres extranjeros, uno de origen colombiano y otro venezolano, así como una mujer chilena.

Tres heridos ingresaron al hospital

El colombiano llegó al recinto asistencial con un arma en la mano y declaró que se la arrebató a la víctima fatal cuando esta intentó robarle su celular. Su testimonio deberá ser corroborado en la investigación de rigor.

En tanto, el venezolano y la chilena heridos señalaron que iban pasando por el sector cuando fueron alcanzados por los disparos.

En tal sentido, la mujer declaró que conducía un automóvil cuando uno de los tiros llegó a una de sus manos.

La Fiscalía ECOH y el OS9 de Carabineros trabajan para aclarar lo ocurrido, reseñó el medio BioBioChile.

