"Manden una ambulancia": El trágico video de un joven en Cabimas pidiendo ayuda antes de morir

Un trágico accidente de tránsito ocurrió el martes 10 de marzo en el municipio Cabimas, estado Zulia, dejando como víctima a Luiggi Medina, un joven que perdió la vida tras colisionar su motocicleta contra una camioneta.

El hecho se registró en la carretera intercomunal, a la altura del sector Punta Gorda.

Medina viajaba en una moto Bera 150 cc cuando chocó contra un vehículo Chevrolet blanco, quedando gravemente herido sobre la vía. A pesar de su estado crítico, logró grabar y enviar videos a través de WhatsApp solicitando ayuda a sus amigos y familiares.

El joven fue trasladado de inmediato al Hospital de Cabimas, donde lamentablemente falleció a causa de las múltiples lesiones que sufrió en el accidente.

Los videos enviados por Medina fueron difundidos posteriormente en redes sociales, generando consternación entre la comunidad.

Autoridades locales acudieron al lugar para investigar las causas del choque y tomar medidas de seguridad, en un contexto donde los accidentes viales siguen siendo un problema recurrente en la región.

