Tragedia

"Manden una ambulancia": El trágico video de un joven en Cabimas pidiendo ayuda antes de morir

Vecinos y allegados recuerdan al joven con cariño, conocido por el apodo de “Convive”, y expresaron su pesar por la pérdida del integrante de la zona.

Por Jessica Molero
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 03:00 pm
"Manden una ambulancia": El trágico video de un joven en Cabimas pidiendo ayuda antes de morir
Foto: Cortesía

Un trágico accidente de tránsito ocurrió el martes 10 de marzo en el municipio Cabimas, estado Zulia, dejando como víctima a Luiggi Medina, un joven que perdió la vida tras colisionar su motocicleta contra una camioneta. 

El hecho se registró en la carretera intercomunal, a la altura del sector Punta Gorda.

Medina viajaba en una moto Bera 150 cc cuando chocó contra un vehículo Chevrolet blanco, quedando gravemente herido sobre la vía. A pesar de su estado crítico, logró grabar y enviar videos a través de WhatsApp solicitando ayuda a sus amigos y familiares.

El joven fue trasladado de inmediato al Hospital de Cabimas, donde lamentablemente falleció a causa de las múltiples lesiones que sufrió en el accidente. 

Los videos enviados por Medina fueron difundidos posteriormente en redes sociales, generando consternación entre la comunidad.

Autoridades locales acudieron al lugar para investigar las causas del choque y tomar medidas de seguridad, en un contexto donde los accidentes viales siguen siendo un problema recurrente en la región.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América