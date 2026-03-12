Cae venezolana y su cómplice en un operativo en Colombia: se dedicaban a la trata de personas

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Migración Colombia e Interpol confirmaron la captura y expulsión de dos peligrosos delincuentes que pretendían ocultar su pasado criminal en las zonas de rumba más exclusivas de Medellín.

Se trata de alias "Kata" y alias "Gokú", quienes operaban en el Parque Lleras y El Poblado, pero que arrastran un oscuro historial de delitos graves cometidos en Venezuela.

Perfiles de los presuntos criminales

"Kata"Katherine, fue condenada a 9 años por trata de personas en Caracas, de acuerdo a las informaciones de los medios colombianos, fue expulsada y entregada a las autoridades venezolanas.

"Gokú" quién posee doble nacionalidad, colombiana y venezolana, es acusado de homicidio calificado, robo de vehículos y porte de armas en el estado Mérida, y actualmente se encuentra bajo custodia, esperando verificación a ver si posee deudas pendientes en Colombia.

Operativo de captura

La captura fue un trabajo de inteligencia que detectó que estos sujetos operaban desde 2023 en Medellín bajo fachadas engañosas.

Kata, usaba documentos falsos y se dedicaba a conectar a locales y turistas con redes de prostitución y venta de drogas.

Mientras que alias Gokú, se hacía pasar por un turista más para facilitar robos y movilizarse sin levantar sospechas.

Fueron aprehendidos en el sector de El Poblado y en el conjunto residencial Reserva Serrat Selva.

Este operativo no es un hecho aislado. En lo que va de marzo de 2026, las autoridades colombianas han reforzado los controles migratorios, especialmente en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro:

El pasado 5 de marzo, se impidió la entrada a un ciudadano estadounidense con antecedentes de abuso de menores.

Ya son 14 los estadounidenses inadmitidos en lo que va de año por sospechas de turismo sexual. El alcalde de Medellín, Federico "Fico" Gutiérrez, fue tajante: "Go home... aquí protegemos a nuestros niños".

Alias "Gokú" es solicitado específicamente por el Juzgado de Control Nro. 06 de El Vigía, en el estado Mérida.

Su captura representa un alivio para las autoridades andinas, que esperaban el esclarecimiento de delitos de lesiones a adolescentes y robo agravado vinculados a este sujeto.

Alias "Kata" ya fue entregada por Interpol en la frontera, donde deberá empezar a cumplir su condena de casi una década impuesta por el Área Metropolitana de Caracas.

