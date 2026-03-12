Captaban a menores de edad en las redes para explotarlas sexualmente: Cicpc desmantela red de trata de personas

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a tres personas por presunta su vinculación con una red de trata de personas.

De acuerdo con el reporte del director del Cicpc, Douglas Rico, funcionarios de la Delegación Municipal Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, estuvieron a cargo del operativo.

Explitaban sexualmente a menores de edad

El procedimiento, que se realizó tras un exhaustivo trabajo de inteligencia en el sector Guaiparito, permitió la captura de tres presuntos criminales, quienes quedaron identificados como Yanin Yuleni Corona Hernández, de 43 años de edad, Miguel José De Paola Valdez, de 57 años y José Nehemia Guillén Brito, de 18.

A través de sus redes sociales, Rico detalló que el grupo captaba a menores de edad mediante plataformas digitales, para ello, utilizaban perfiles falsos con la finalidad de ganarse la confianza de las víctimas. Posteriormente, las citaban en diversos lugares de Puerto Ordaz y San Félix.

Una vez que se encontraban con las menores, los criminales las forzaban a mantener relaciones con desconocidos bajo coacción.

Desmantelan red de trata en Bolívar

Las investigaciones determinaron que los detenidos grababan estos encuentros para comercializar el contenido en páginas web, de esta manera obtenían beneficios económicos a costa del daño a las víctimas.

Durante el arresto, a los detenidos se les incautaron teléfonos celulares y otras evidencias de interés criminalístico.

Los tres implicados ya se encuentran a la orden del Ministerio Público para el inicio del proceso judicial.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube