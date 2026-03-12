Padre e hija asesinados tras pactar compra en Marketplace: los encontraron sin vida en su vehículo

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de origen hispano y su hija fueron asesinados a tiros cuando se presentaron en un encuentro acordado a través de Facebook Marketplace para comprar una consola PlayStation 5.

Las víctimas quedaron identificadas como Víctor González y su hija Serenity González. Sus cuerpos se localizaron dentro de su vehículo en una carretera rural cerca de Sardis, Mississippi (EEUU).

De acuerdo con la publicación de People, las autoridades recibieron un reporte sobre un accidente, cerca de las 7:00 de la mañana del pasado domingo, 1 de marzo.

Tirotean a hombre y su hija tras pactar compra por Marketplace

El incidente ocurrió en River Road, en el condado de Panola, Mississippi. Cuando la policía llegó al lugar, encontró al padre y su hija sin vida.

La Oficina del Sheriff del condado de Panola confirmó la trágica noticia e identificó a las víctimas como Víctor González, de 39 años de edad, y su hija Serenity González, de 19 años.

El caso se investiga como un doble homicidio, según reportes de FOX13 Memphis. El sheriff del condado de Panola, Shane Phelps, explicó que, por el momento, no puede revelar más detalles sobre la investigación.

Familiares dijeron a medios locales que Víctor González y su hija habían planeado reunirse con alguien para comprar una consola PlayStation 5 que vieron en una publicación de Facebook Marketplace.

Piden apoyo para cubrir los gastos funerarios

Jessie Waterman, hijo de González, explicó que padre e hija se dirigían al encuentro para completar la compra de la consola. Sin embargo, evidencias encontradas en la escena, despertaron sospechas sobre algún altercado durante la transacción.

Waterman dijo que, aparentemente, su padre y hermana habrían tratado de escapar del sitio, debido a que su camioneta dejó marcas de neumáticos en la vía. También mencionó la presencia de barro en el lateral del vehículo.

La familia cree que pudo tratarse de una emboscada, pero las autoridades no han confirmado públicamente esa versión.

Tras la muerte de Víctor y Serenity González, sus seres queridos manifestaron que sufrieron un fuerte impacto emocional y que no cuentan con los recursos para los gastos derivados de la pérdida, por ello, la familia organizó una recaudación de fondos. La campaña fue publicada en la plataforma GoFundMe.

La publicación se hizo con la intención de recaudar fondos para los gastos y apoyar a los familiares en este momento difícil.

La solicitud de ayuda fue firmada por Andy González, hermana mayor del hombre fallecido.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube