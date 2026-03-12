No se percató: arrolla fatalmente a su hija de cuatro años mientras sacaba su vehículo

Suscríbete a nuestros canales

El pasado miércoles, 11 de marzo, una terrible tragedia enlutó a una familia en el estado Bolívar, cuando una pequeña de apenas cuatro años perdió la vida.

De acuerdo con medios locales, la menor de edad falleció tras ser arrollada de manera accidental por su propio padre, Carlos Alcocer.

El fatal suceso que ocurrió en el sector Parque del Sur, perteneciente a la parroquia La Sabanita, generó gran conmoción entre los vecinos de la zona.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según reportes del Orinoco Informa, el ciudadano Carlos Alcocer se disponía a sacar su camioneta del estacionamiento de su vivienda; al realizar la maniobra de retroceso, no se percató de que la niña se encontraba detrás del vehículo, impactándola de forma irremediable.

El traslado de emergencia

Tras el impacto, los padres de la menor la trasladaron por sus propios medios en un vehículo particular hacia el centro de salud más cercano. La urgencia del caso movilizó a los familiares en un intento desesperado por salvarle la vida a la pequeña Fernanda Estefanía.

La niña fue ingresada a la emergencia del Hospital Universitario Ruiz y Páez. El diagnóstico médico indicó un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte a los pocos minutos de haber ingresado al centro asistencial.

Duelo en la comunidad

Fernanda Estefanía era hija de la ingeniera María F. Rojas, miembro fundadora de un movimiento estudiantil de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Bolívar (UPTEB).

La organización emitió un comunicado público expresando sus condolencias y acompañando a la familia en este doloroso momento que deja un vacío irreparable.

