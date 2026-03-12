Le disparó a un adolescente tras acusarlo por un supuesto robo: dictan prisión preventiva contra hombre venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano quedó en prisión preventiva, acusado por presuntamente disparar contra un menor de 16 años de edad.

El incidente ocurrió en el barrio Bellavista, comuna de Recoleta, Chile. Al parecer, el implicado le disparó al adolescente tras acusarlo por un supuesto robo.

La fiscal Yasne Pastén, de la Fiscalía ECOH, detalló que los hechos ocurrieron el pasado 30 de noviembre de 2025, cerca de las 5:00 de la madrugada, en el sector de Antonia López de Bello con Pío Nono.

En el momento del incidente, “la víctima, que es un menor de 16 años, se encontraba con unos amigos en el interior de un vehículo”, dijo la persecutora que formalizó al detenido.

Asimismo, detalló que “la víctima bajó a comprar y en esos momentos es abordado por un ciudadano de nacionalidad venezolana, que lo estaba acusando de un supuesto robo y luego de esta acusación, dispara en contra del vehículo donde había cuatro personas, resultando la víctima lesionada en la zona lumbar, lesión que le podría haber provocado la muerte”.

El proyectil atravesó el asiento trasero del vehículo y terminó por impactar en la espalda del adolescente.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital San José, donde personal médico logró estabilizarlo y salvarle la vida.

Capturan al venezolano tras ubicar su vehículo

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones, quienes localizaron la matricula del auto en el que se subió el agresor y el dueño del vehículo. La fuga de ambos quedó registrada en grabaciones de cámaras de seguridad.

Además, testigos reconocieron al hombre venezolano como el autor de los disparos.

Pastén detalló que el sospechoso fue identificado y detenido este lunes, 9 de marzo. Posteriormente, este martes fue formalizado por homicidio frustrado y el tribunal respectivo decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

El plazo de investigación en la causa se fijó en 100 días, detalló BioBioChile.

“Se presentaron la declaración de los testigos presenciales, además de los reconocimientos que se hacen del imputado y todo un análisis de cámaras de seguridad, a través del cual se pudo individualizar el vehículo en el que se trasladaba el imputado”, aseguró la fiscal Pastén.

