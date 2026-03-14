Tome previsiones: Corpoelec realiza mantenimiento este domingo 15 de marzo

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La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó que este domingo 15 de marzo se llevará a cabo una parada programada del servicio eléctrico.

Los trabajos de mantenimiento preventivo se centrarán en la subestación Planta II en el estado Lara, refiere una NDP.

Corpoelec realiza mantenimiento preventivo este domingo 15 de marzo

Las maniobras técnicas se ejecutarán entre las 7:00 y 9:00 de la mañana, periodo durante el cual se desarrollarán trabajos especializados que impactarán directamente en la calidad del suministro eléctrico de sectores pertenecientes a las parroquias Unión y Catedral, en el municipio Iribarren.

Entre las labores previstas, las cuadrillas ejecutarán correcciones en el transformador de potencia y la nivelación de fluidos hidráulicos, acciones que garantizan el óptimo funcionamiento de los equipos.

Con estos trabajos preventivos, Corpoelec busca fortalecer la confiabilidad del sistema en la zona metropolitana de la entidad crepuscular, asegurando que los hogares y comercios cuenten con un servicio más estable y eficiente.

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