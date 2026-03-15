Saren: Banco de Venezuela habilita Botón de Pago para tasas y aranceles, sepa cómo

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El Saren y el Banco de Venezuela habilitaron el Botón de PagoBDV, una herramienta digital que permite cancelar tasas y aranceles de manera rápida y segura, sin acudir a una agencia bancaria.

Pasos para usar el Botón de PagoBDV

Para realizar el pago en línea, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal web oficial del Saren: www.saren.gob.ve Ubicar la sección Aplicaciones / Pago en Línea. Introducir el número de la Planilla Única Bancaria (PUB). Colocar los datos del titular: cédula, correo electrónico y número telefónico. Seleccionar el tipo de cuenta: ahorro o corriente. Ingresar el código de verificación recibido en el teléfono afiliado a ClaveMóvil. Confirmar que todos los datos son correctos para que el sistema registre el pago.

Ventajas del pago en línea

El uso del Botón de PagoBDV ofrece varias ventajas significativas para los usuarios:

Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Confirmación inmediata de la transacción.

Eliminación de filas y desplazamientos a oficinas bancarias.

Seguridad en la operación mediante códigos de ClaveMóvil.

Integración directa con la plataforma del Saren, agilizando los trámites.

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