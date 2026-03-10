Saime habilita oficina para agilizar cédulas y pasaportes: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) inauguró una moderna sede en el municipio Guacara del estado Carabobo.

Esta nueva oficina no solo beneficiará a los habitantes de esta localidad, sino que servirá como un punto estratégico de atención para las zonas aledañas, eliminando la necesidad de largos traslados hacia la capital del estado, refiere una NDP.

Saime habilita oficina

Entre sus principales características destacan: trámites de cedulación por primera vez, renovación y gestión de pasaportes.

De igual modo, cuenta con cuatro puntos de captación de última generación para agilizar el proceso de atención de sus usuarios, espacios cómodos y tecnología avanzada para garantizar una experiencia al usuario rápida y sencilla; con la habilitación de esta sede se suma la 141 en todo el país.



El acto de apertura contó con la participación de figuras clave como Niurkis López, Directora de Regiones del Saime, Juan Pablo Castellanos, Director de Verificación y Registro, además de la autoridad regional Jhoan Castañeda, Alcalde del municipio Guacara.



López reiteró a los funcionarios la importancia de brindar a cada usuario una atención respetuosa y cálida.

Finalmente, expresó palabras de agradecimiento al gobierno regional y recordó que “la identificación es un derecho y nuestro deber es garantizarlo”.



Con esta acción, el estado Carabobo fortalece su red de atención ciudadana.

Esta apertura se traduce en menos colas y mayor cercanía, lo que asegura que el proceso de identificación sea una tarea sencilla para todos los residentes de la región central del país.

