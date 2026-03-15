Operativo de trámites vehiculares del INTT del 16 al 20 de marzo: estarán en nueve estados del país

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció este sábado dónde estarán ubicados los puntos de atención del operativo de trámites vehiculares para la semana que viene.

A través de sus canales oficiales, el INTT difundió la agenda del operativo de esta semana del 16 al 20 de marzo en nueve estados del país.

Operativos del INTT

De acuerdo con la información difundida por el INTT, esta semana del 16 al 20 de marzo, los puntos de atención, dentro del marco de los operativos de trámites vehiculares, estarán ubicados de la siguiente forma:

Bolívar Ciudad Guayana 16 de marzo en la comuna Embalse de Macagua, en la casa de gobierno comunal del sector Esperanza, en el municipio Caroni. 16 de marzo, en el Hospital Uyapar, en el sector Alta Vista, mismo municipio.

Táchira Queniquea 17 de marzo: en la sede de la Alcaldía del municipio Sucre, ubicada en la carrera 5 entre calle 4 y 5 del Casco Central de Quinea. San José de Bolívar 17 de marzo en la sede del ICLAM, ubicado en la calles 3 entre carreras 4 y 5 del Casco Central, municipio Francisco de Miranda.

Anzoátegui Boca de Uchire 17 de marzo en la estación de servicio PDV, en la carretera nacional Troncal 9 del municipio San Juan de Capistrano. Guanta 17 de marzo, en la cancha techada Padre Figueroa de la comuna Ana Suárez, en la calle Real del Centro de Guanta, en el municipio Barcelona.

Mérida Santa Elena de Arenale 17 de marzo, en la sede de la Alcaldía del municipio Obispo Ramos de la Lora, ubicada en la parroquia Eloy Paredes.

Guárico Zaraza 17 de marzo en el terminal de pasajeros La Negra Josefa Centeno, en el municipio Pedro Zaraza.

Yaracuy Yaritagua 17 de marzo, en el terminal de pasajeros Valeroso Peña, en el municipio Peña. San Felie 18 de marzo, en el terminal de pasajeros de Independencia, en el municipio Independencia. Sabana de Parra 18 de marzo, en la Alcaldía de José Antonio Páez, ubicada en la avenida Principal con calle 10, frente a la plaza Bolívar del municipio José Antonio Páez. San Felipe 20 de marzo, en la sede de Redvital - Makro, en la avenida Intercomunal sentido Cocorote - San Felipe.

Amazonas Puerto Ayacucho 17 de marzo, en la sede del Sistema de Atención Integral para las personas con Discapacidad, ubicado en la avenida Orinoco, en el municipio Atures.

Bolívar Ciudad Bolívar 17 de marzo, en el Consejo Comunal, ubicado en la avenida Andrés Eloy, en el municipio Angostura del Orinoco. 18 de marzo, en el Consejo Comunal en la calle Módulo Parque Ferial, en el municipio Angostura del Orinoco.

Miranda Los Teques 18 de marzo en el sótano del Centro de Economía Comunal Alí Primera, en el municipio Guaicaipuro.



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