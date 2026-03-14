Recorrido atravesará puntos clave de Manhattan: desfile de San Patricio confirma itinerario

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La planificación del desfile de San Patricio para su edición de 2026 contempla un recorrido estrictamente peatonal que atravesará el centro de Manhattan.

El evento iniciará formalmente a las 11:00 a. m. en la intersección de la calle 44 y la Quinta Avenida, movilizando a los participantes hacia el norte hasta alcanzar la calle 79.

Durante el trayecto, la marcha pasará frente a la Catedral de San Patricio, uno de los puntos de mayor congregación histórica de la jornada.

Puntos estratégicos del itinerario

La procesión avanzará por la arteria principal de la ciudad y se estima que las últimas unidades lleguen a su destino cerca de la sede de la American Irish Historical Society alrededor de las 4:30 p. m. Debido a la magnitud del evento, se han identificado las zonas comprendidas entre las calles 60 y 70 como los espacios con mejor visibilidad para el público. Por el contrario, el área entre las calles 50 y 51 registrará la mayor densidad de asistentes debido a la cercanía con monumentos emblemáticos.

Impacto en el flujo vehicular y transporte

El operativo de tránsito incluye el cierre total de la Quinta Avenida desde la calle 42 hasta la 86, bloqueando el acceso vehicular en los cruces con las avenidas Madison, Park y Lexington. Las autoridades locales han instado a los ciudadanos a utilizar el transporte público, advirtiendo que las estaciones de metro ubicadas en las calles 51 y 59 tendrán accesos restringidos para gestionar el flujo de los dos millones de espectadores previstos.

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