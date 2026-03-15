Elecciones de medio término 2026: recursos gratuitos para votantes hispanos

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Las cadenas Telemundo y la Federación Hispana activaron una línea de asistencia telefónica este martes 10 de marzo para guiar a los ciudadanos ante las elecciones de medio término de 2026.

A través del número 1-866-432-9832, los votantes podrán resolver dudas sobre el registro electoral, cambios de domicilio o requisitos para sufragar en una jornada que renovará los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado federal.

Esta iniciativa busca empoderar al electorado latino en un año donde la participación hispana resulta un factor importante para definir el equilibrio de poder en el Congreso y la dirección de decenas de gobernaciones en todo Estados Unidos.

Servicios

El banco de llamadas operará en un horario extendido desde el mediodía hasta las 9:30 p.m. ET, brindando asesoría personalizada sobre el voto anticipado y la actualización de datos personales en el padrón electoral.

Ante la proximidad de los comicios de noviembre, los expertos de la Federación Hispana enfatizan que verificar el estatus de votación con antelación evita contratiempos legales y asegura que cada voz cuente en las urnas.

La colaboración entre medios de comunicación y organizaciones civiles refuerza la infraestructura democrática, facilitando que miles de personas accedan a información verificada sobre sus derechos y las fechas límite de inscripción en sus respectivos estados.

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