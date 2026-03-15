Mercado a cielo abierto: conoce dónde comprar alimentos a precios bajos este 15 de marzo

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Los habitantes del municipio Urdaneta en los Valles del Tuy en el estado Miranda este domingo 15 de marzo se benefician con el Mercado a Cielo Abierto “Leal a Nuestra Tierra”.

La jornada, que busca garantizar el acceso a productos de la cesta básica a precios preferenciales, se llevará a cabo en la Avenida Perimetral de Cúa.

Durante esta actividad se ofrecerá atención médica integral y actividades recreativas para niños y adultos mayores, en un esfuerzo por fortalecer la soberanía alimentaria en el estado Miranda.

Conoce dónde comprar alimentos a precios bajos este 15 de marzo

El operativo está estratégicamente ubicado para facilitar el acceso de las comunidades de Cúa y zonas aledañas.

Punto de referencia: Avenida Perimetral, justo frente al Seguro Social (IVSS) de Cúa.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. de este domingo.

A diferencia de los operativos convencionales, la feria "Leal a Nuestra Tierra" ha sido diseñada como un encuentro comunitario familiar. Los asistentes podrán acceder a:

Atención médica: Un área dedicada especialmente al adulto mayor, con chequeos generales y asistencia directa.

Recreación infantil: Para los más pequeños de la casa, la jornada cuenta con pinta caritas, castillos inflables y diversas actividades pedagógicas.

Ambiente cultural: El evento estará amenizado con música en vivo y sorpresas para fomentar el sano esparcimiento en el municipio.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas de protección social impulsadas por el Ejecutivo Nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en articulación con las autoridades regionales, se lee en la convocatoria.

¿Qué incluye el combo por Bs. 3.700?

La lista oficial de productos incluidos en el operativo es:

Proteína: 2.3 kg de pollo.

Granos y carbohidratos: 3 kg de harina, 1 kg de arroz y 1 kg de arvejas.

Varios: un litro de aceite, 1 kg de azúcar, 1/2 kg de sal.

Complementos: una de salsa de tomate (390 g) y dos latas de sardina (170 g c/u).

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