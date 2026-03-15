¿Vives en un refugio en Tampa? Así son las nuevas salas gratuitas para alimentar y cuidar a tu bebé

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El sistema de albergues residenciales de Tampa cuenta desde este mes con nuevas salas de lactancia diseñadas bajo un enfoque de atención al trauma.

La iniciativa, impulsada por la organización Ministerios Metropolitanos, consiste en la apertura de dos guarderías comunitarias destinadas a mujeres embarazadas o con hijos recién nacidos que se encuentran en situación de refugio. Estas instalaciones buscan ofrecer un entorno controlado que permita el aislamiento del ruido común en las áreas compartidas de los centros de asistencia.

Keishawn Simpson, residente del albergue y usuaria de las nuevas áreas, relató su experiencia tras el uso del mobiliario:

"Cuando vine aquí por primera vez y me senté en esta silla, la comodidad fue tal que sentí como si me hubiera quitado un gran peso de encima; es un lugar tranquilo para amamantar y crear un vínculo".

Funcionalidad de los espacios y cómo llegar

Las unidades fueron acondicionadas con iluminación natural, mobiliario ergonómico como mecedoras y áreas de lectura. El diseño técnico de estas salas tiene como objetivo reducir los niveles de estrés tanto en las progenitoras como en los menores. Además de las zonas destinadas propiamente a la alimentación, los recintos incluyen pequeñas áreas de juego para hermanos mayores, permitiendo que la madre mantenga la supervisión de sus otros hijos mientras atiende al lactante.

Para llegar a las sedes de Metropolitan Ministries en Tampa utilizando el sistema de transporte público (HART), puedes seguir estas indicaciones generales. Ambas ubicaciones se encuentran en una zona céntrica muy cerca una de la otra, facilitando el acceso desde la terminal principal.

Rutas principales y paradas

Desde la Terminal Marion Transit Center (MTC): Es el punto de transferencia más cercano. Desde aquí, puedes tomar rutas que suben por N Florida Ave o bajan por N Tampa St .

Es el punto de transferencia más cercano. Desde aquí, puedes tomar rutas que suben por o bajan por . Rutas de bus sugeridas: Las líneas 1, 6, 7, 9 y 12 tienen paradas a pocas cuadras de ambas sedes. La Ruta 1 (Florida Avenue) es una de las más directas para llegar a la entrada de las instalaciones.

Las líneas tienen paradas a pocas cuadras de ambas sedes. La es una de las más directas para llegar a la entrada de las instalaciones. Paradas específicas: * Para la sede de N Florida Ave , busca las paradas entre Palm Ave y Kay St. Para el Centro de Apoyo en N Tampa St , la parada más cercana suele estar en la intersección con Palm Ave.

* Para la sede de , busca las paradas entre Palm Ave y Kay St. Trasbordos: Si vienes desde zonas como Brandon o University, deberás tomar un bus hacia el Downtown (MTC) y realizar allí el trasbordo a las rutas locales mencionadas.

Educación y apoyo sanitario

Más allá de la infraestructura física, las salas funcionan como centros de capacitación operativa. En estos espacios se brinda educación sobre hábitos de sueño saludables y soporte técnico para la lactancia materna. Según los reportes del centro, estas herramientas buscan que los padres adquieran competencias básicas de cuidado infantil mientras gestionan la transición hacia una vivienda estable fuera del sistema de albergues.

Sobre el impacto de estas instalaciones, la Dra. Sarah Combs, presidenta y directora ejecutiva de Ministerios Metropolitanos, indicó:

"Ofrecemos un espacio cálido, acogedor y digno. Queremos que nuestras madres puedan venir aquí y que encuentren un lugar especial donde relajarse".

También, puedes comunicarte a través de los siguientes números de teléfono:

Centro de Apoyo Familiar (Family Support Center): 813-209-1200. Este es el número principal para servicios de refugio y asistencia a familias.

Este es el número principal para servicios de refugio y asistencia a familias. Línea de Ayuda General (Metropolitan Ministries): 813-209-1000. Disponible para consultas sobre donaciones, voluntariado o información institucional.

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