¿Bajará el precio de las placas en Maryland? Conoce el plan para eliminar los cobros excesivos

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Los conductores de Maryland enfrentan una presión económica sin precedentes tras los recientes incrementos de entre el 60% y el 70% en las tarifas de registro vehicular.

Esta medida, implementada en 2024, elevó los costos anuales entre $70 y $162 por automóvil, provocando que ciudadanos de la tercera edad y familias de ingresos fijos califiquen los montos de "inalcanzables".

Quejas

Ante la ola de quejas en oficinas de la Administración de Vehículos Motorizados (MVA), el bloque republicano en Annapolis impulsa un proyecto de ley para revertir estos aumentos.

Argumentan que las tarifas actúan como un impuesto encubierto que asfixia el presupuesto de quienes ya luchan contra la inflación en seguros y gasolina según detalla el Tiempo Latino.

El debate legislativo en el Senado estatal expone una fractura importante sobre el financiamiento de la infraestructura pública.

Apoyo y rechazo

Mientras el líder de la minoría, Steve Hershey, sostiene que el transporte público no es sostenible y drena los recursos destinados a carreteras, defensores de las tarifas actuales advierten que una reducción dejaría al estado sin fondos para el mantenimiento vial básico.

La propuesta de crear un fondo separado para el transporte masivo surge como una alternativa para aliviar el bolsillo de los conductores sin desproteger los proyectos estatales.

Por ahora, el futuro del costo de las placas en Maryland depende de este pulso político en el Congreso local, mientras el registro promedio roza ya los $400 por vehículo.

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