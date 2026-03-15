Sepa cómo pagar el ISLR desde casa a través del Banco Nacional de Crédito: paso a paso

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Los clientes del Banco Nacional de Crédito (BNC) cuentan con una alternativa en línea para cancelar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) sin acudir a una agencia bancaria.

A través de su plataforma digital BNCNET, los usuarios pueden realizar el pago de forma rápida luego de completar la declaración correspondiente en el sistema del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

El sistema está habilitado tanto para personas naturales como para empresas que necesiten cancelar el tributo correspondiente a su declaración.

Pasos para pagar el ISLR mediante BNCNET

Ingresar al portal del banco y acceder a BNCNET con usuario y contraseña. Dirigirse al menú Pagos dentro de la plataforma. Seleccionar la opción Impuestos / Tributos. Escoger SENIAT como institución receptora del pago. Introducir el número de la Planilla Única Bancaria (PUB). Verificar los datos y confirmar la operación. Una vez realizados estos pasos, el sistema mostrará los detalles del pago antes de completar la transacción. Para finalizar el proceso, el usuario debe elegir la cuenta bancaria desde la cual se realizará el débito del dinero. Luego, el sistema solicitará las coordenadas de seguridad de la tarjeta BNC para validar la operación.

Tras completar la confirmación, el sistema generará un comprobante digital que certifica el pago del impuesto. Este documento puede guardarse o imprimirse como respaldo del trámite realizado.

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