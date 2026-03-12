Digitel aumenta el monto de sus recargas mínimas: así quedaron este mes de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Digitel Venezuela hizo un ajuste en los montos máximos y mínimos para las recargas de saldo de sus líneas prepago este 11 de marzo. Así se evidencia al ingresar a las plataformas bancarias como Venezuela, Banesco y Bancamiga.

Esta medida busca adaptarse a la dinámica económica actual y mejorar la experiencia de sus usuarios.

¿Cuáles son los nuevos montos de recargas Digitel?

La compañía fijó un nuevo monto mínimo para las recargas en 300,00 bolívares. Anteriormente, el monto mínimo se ubicaba en 160,00 bolívares.

Las opciones de recarga ahora se sitúan en:

300 Bs

600 Bs

900 Bs

1.800 Bs

3.000 Bs

5.400 Bs

7.500 Bs

9.000 Bs

11.000 Bs

