Movistar lanza promoción con tiempo limitado: obten 5GB gratis con recargas de saldo

Suscríbete a nuestros canales

Movistar lanzó una promoción temporal en Venezuela dirigida a sus clientes prepago, con el objetivo de impulsar el uso de datos móviles.

La iniciativa permite a los usuarios disfrutar de 5GB adicionales gratis, ideales para navegar en internet y consumir contenido digital.

¿En qué consiste el beneficio de datos gratis?

La promoción de Movistar se activa con la primera recarga igual o superior a Bs. 2.500. Al cumplir con este requisito, el usuario recibe automáticamente un bono de 5GB, válido por un período de cinco días consecutivos.

Durante ese tiempo, los datos pueden utilizarse sin restricciones. No es necesario realizar trámites adicionales para recibir el beneficio.

Opciones disponibles para realizar la recarga

Movistar facilita varias vías para que los clientes puedan recargar saldo de forma rápida y segura. Estas opciones están diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada usuario. Entre los canales habilitados se encuentran:

App Mi Movistar

Plataforma Mi Movistar Web

Banca en línea de diferentes bancos

Comercios aliados autorizados

Gracias a esta variedad, el proceso de recarga se vuelve más accesible.

Con esta promoción, Movistar busca incentivar el uso de sus servicios digitales y fortalecer la relación con sus clientes.

Cabe resaltar que la promoción de Movistar estará disponible hasta el 2 de enero de 2026, por lo que los usuarios aún tienen tiempo para aprovecharla.

También visite nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube