Movistar ofrece recargas gratuitas: sepa cómo acceder al beneficio con solo dos requisitos

Movistar lanzó una promoción especial de Navidad para sus nuevos usuarios, y es que al adquirir una línea desde su tienda online, recibirán recarga incluida.

Además, también contarán con servicio de delivery gratuito hasta su hogar. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la telefonía móvil y garantizar que los clientes comiencen a usar su línea al instante, sin complicaciones.

Requisitos para acceder a la promoción de Movistar

Para disfrutar de esta oferta, solo se necesitan dos documentos esenciales: cédula de identidad y RIF actualizado. Estos datos permiten validar la identidad del comprador y asegurar que los beneficios de la promoción lleguen correctamente, evitando errores o retrasos en la entrega.

El proceso de adquisición es completamente digital. Los usuarios deben ingresar a la página oficial de Movistar (www.movistar.com.ve), seleccionar la SIM card deseada y completar la compra con un solo clic.

Una vez finalizado, la tarjeta llegará directamente al domicilio del cliente gracias al servicio de delivery gratuito.

La recarga incluida permite comenzar a utilizar la línea desde el primer momento, con minutos, mensajes y datos móviles disponibles inmediatamente. Esto elimina la necesidad de recargar por separado y garantiza que la experiencia inicial sea rápida y práctica, mejorando la satisfacción del usuario.

