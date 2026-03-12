MultiMax es el distribuidor oficial de Starlink en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

MultiMax, la multimarca oficial y autorizada de Starlink en Venezuela, anunció que los primeros kits de antenas ya están disponibles en sus tiendas de todo el país, ratificando su alianza estratégica con SpaceX, para la distribución de equipos de última generación conectados al Internet de la constelación de satélites más avanzada del mundo.

El acuerdo liderado por el empresario Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de CLX Group, expande el catálogo de productos de la multimarca con kits de Starlink que permitirán a los venezolanos acceder por primera vez a estos equipos de manera directa, segura y con respaldo local en Venezuela a través de las 47 tiendas MultiMax en todo el territorio nacional.

“Para nosotros es un orgullo ser los primeros en traer las antenas Starlink de forma oficial a Venezuela, una meta cumplida que nos permite seguir elevando la calidad de vida de nuestra gente y el sector empresarial del país. Desde MultiMax, asumimos la responsabilidad de ofrecer no solo la mejor tecnología de SpaceX, sino también el respaldo, la seguridad y la garantía que nuestros clientes merecen” expresó el empresario carabobeño Nasar Dagga.

Starlink llegó a MultiMax

Encuentra la evolución del internet satelital de Starlink en MultiMax. Para quienes buscan la máxima movilidad sin sacrificar velocidad, el Kit Starlink Mini llega a Venezuela con un precio de $269,99 o su equivalente en bolívares la tasa BCV del día; una solución compacta y potente ideal para viajeros y nómadas digitales.

Mientras que, para aquellos que requieren la máxima potencia y cobertura en el hogar o la oficina, el Kit Starlink V4 se posiciona como la opción definitiva por tan solo $469,99. En MultiMax, el futuro de la conexión global ya es una realidad tangible.

Mantente alerta de las novedades de Starlink que llegan a Venezuela a través de la cuenta de Instagram @multimax, donde encontrarás lo último en información sobre los nuevos productos de la multimarca. Asimismo, visítanos en www.multimax.com.ve donde podrás adquirir la innovación de las mejores marcas, con servicio de delivery gratuito a donde sea que te encuentres.

Pensando en tu comodidad, ahora puedes gestionar el pago de tu suscripción mensual de Starlink directamente en bolívares a través del Banco de Venezuela. Contacta con tu agente bancario para recibir más información y disfrutar del internet satelital más rápido del mundo sin complicaciones.

La innovación de Starlink en Venezuela

Starlink es el primer y más grande servicio de internet satelital de banda ancha en el mundo, desarrollado por SpaceX, que utiliza un ecosistema de satélites en órbita terrestre baja para brindar internet de alta velocidad y baja latencia. Cada año, la empresa aeroespacial estadounidense continúa modernizando su flota de satélites, expandiéndose a nuevos territorios mientras mejora su calidad.

Como parte de sus últimas actualizaciones, se implementó un sistema de “Conciencia Situacional Espacial” (SSA por sus siglas en inglés), llamado Stargaze, con el que mejoran significativamente la seguridad y sostenibilidad de sus operaciones satelitales con rastreadores orientados a la gestión del tráfico espacial mediante predicciones de trayectoria en tiempo casi real.

En el marco de la alianza con Starlink, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, visitó el stand de Space X en el MWC Barcelona 2026 con el objetivo de conocer sobre las futuras mejoras que la empresa aeroespacial implementará en Starlink en los próximos meses, donde destacó la actualización Starlink Mobile, que permitirá a los usuarios ampliar su conectividad en lugares sin cobertura a través de un sistema que les permitirá recibir banda ancha directo desde el satélite.

Ante el lanzamiento oficial de los kits Starlink en Venezuela, MultiMax alerta a los venezolanos a evitar la compra sus equipos a través de terceros o comercios no autorizados, de modo que puedan contar con un dispositivo homologado, con soporte, garantía y activación legal en el país sin riesgo de bloqueos o fallas irreversibles.

Por qué adquirir un kit Starlink en Venezuela

A diferencia de otros servicios por satélite, Starlink permite realizar actividades que históricamente no han sido posibles con este tipo de conexión, tales como streaming de alta definición, videollamadas fluidas, juegos en línea y acceso remoto en áreas donde el internet convencional es inexistente o inestable. Asimismo, para el usuario, las interrupciones del servicio son prácticamente imperceptibles.

Starlink posee dos modalidades, “Residencial”, que ofrece conectividad máxima, prioridad en horas pico y tiene precios más bajos; e “Itinerante”, que, sin cobertura fija, permite mover la antena dentro del continente (o todo el mundo) con velocidades ligeramente más lentas cuando la red está congestionada.

En Venezuela, el servicio “Residencial” arribó el pasado 3 de febrero, junto al anuncio de que Nasar Dagga Mujamad traería de forma oficial los kits de Starlink al país a través de MultiMax. De este modo, la llegada de esta modalidad trajo las siguientes ventajas a la región:

Descuento Especial: Los planes residenciales en el mercado venezolano cuentan con un 50% de descuento en la mensualidad , facilitando el acceso a esta tecnología.

Los planes residenciales en el mercado venezolano cuentan con un , facilitando el acceso a esta tecnología. Velocidad Superior: Conexiones que oscilan entre 100 y 300 Mbps .

Conexiones que oscilan entre . Hardware de Última Generación (Gen 3): Equipos diseñados para resistir condiciones climáticas extremas y con un sistema Plug and Play que permite una configuración sencilla en minutos.

Equipos diseñados para resistir condiciones climáticas extremas y con un sistema Plug and Play que permite una configuración sencilla en minutos. Cobertura Nacional Total: Eliminación definitiva de las "zonas muertas", garantizando estabilidad desde las ciudades principales hasta los puntos rurales más aislados.

Cabe mencionar que, aquellas personas que ya posean un kit Starlink con un plan

“itinerante” y deseen pasarse al “Residencial” podrán realizar una migración cancelando su servicio actual y registrando una nueva cuenta con sede en Venezuela, vinculado a una dirección fija, de acuerdo con un comunicado oficial emitido por la empresa. Se recomienda anotar el identificador de Starlink.

Proceso de Activación y Soporte

Los usuarios que adquieran sus kits en MultiMax podrán activar su servicio a través de la plataforma oficial starlink.com/activate. Se recuerda que la facturación se realiza en dólares estadounidenses (USD) mediante tarjetas de crédito internacionales o instituciones bancarias habilitadas.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Desde hace seis años, MultiMax se mantiene a la vanguardia tecnológica ofreciendo dispositivos innovadores y de alta calidad, siguiendo la visión de crecimiento de su CEO, Nasar Ramadan Dagga.

Consolidándose como la multimarca más grande del territorio venezolano, MultiMax cuenta hasta la fecha con 47 sucursales a nivel nacional en 22 estados del país, incluidos: Carabobo, Caracas, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Miranda, Bolívar y Yaracuy.

Para más detalles sobre estos productos y futuras novedades, visita la página oficial www.multimax.com.ve. Encuéntranos en redes sociales como @multimax, en Instagram y Facebook, donde se comparte día a día lo último en tecnología para el país.

