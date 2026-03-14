Banco Digital de los Trabajadores presenta su Visa prepagada: así puedes obtenerla

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El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) incorporó a su portafolio financiero una nueva tarjeta Visa prepagada dirigida a clientes que manejan cuentas en moneda extranjera digital.

Este instrumento permite realizar pagos tanto dentro de Venezuela como en comercios internacionales, lo que amplía las opciones de transacciones para los usuarios que utilizan divisas.

Requisitos para solicitar la tarjeta

Para acceder a este producto financiero, los interesados deben cumplir con algunas condiciones establecidas por la entidad bancaria.

El requisito principal es contar con una cuenta en moneda extranjera digital dentro del sistema del BDT, ya que desde allí se gestionarán los fondos de la tarjeta.

El proceso de solicitud incluye los siguientes pasos:

Tener activa una cuenta en divisas dentro del banco.

Acudir a cualquier oficina del BDT en el territorio nacional.

Realizar la solicitud formal del producto.

Elegir entre la tarjeta en formato físico o virtual.

Una vez completado este procedimiento, el cliente podrá iniciar el proceso de activación para comenzar a utilizar el instrumento financiero.

Activación de la Visa prepagada

Después de recibir la tarjeta, los usuarios deben activarla a través de la plataforma digital del banco. Este procedimiento se realiza desde el sistema de banca en línea y permite habilitar la tarjeta para efectuar pagos y operaciones electrónicas.

El proceso de activación se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a la plataforma BDTenLínea con los datos de seguridad.

Ubicar en el menú la opción “VISA Tarjeta Prepagada”.

Seleccionar la alternativa “Activación”.

Completar los pasos de verificación que solicita el sistema.

Tras finalizar este procedimiento, la tarjeta quedará habilitada para su uso en diferentes comercios y plataformas digitales.

Cómo realizar la recarga de saldo

Acceder a la cuenta personal en BDTenLínea. Seleccionar la opción “VISA Tarjeta Prepagada” en el menú. Elegir la función “Recarga”. Validar la imagen de seguridad en la sección de Operaciones Especiales. Confirmar el monto que será transferido desde la cuenta en divisas.

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