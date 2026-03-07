Banco Digital de los Trabajadores explica paso a paso cómo comprar divisas: video

El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) ha implementado un sistema digital que permite a sus usuarios adquirir divisas de manera segura y regulada, sin necesidad de acudir a sucursales físicas.
1. Acceso a la plataforma
Para iniciar la operación, los usuarios deben:
- Ingresar a la página oficial: www.bdtenlinea.com.ve
- Seleccionar en el menú principal “Operaciones moneda extranjera”
- Elegir la opción “Subasta digital”
2. Validación de seguridad
Antes de ingresar a la Subasta Digital, el sistema solicita seleccionar una imagen de operaciones especiales de seguridad. Una vez validada la imagen, el usuario accede a la interfaz de la Subasta Digital y puede iniciar su solicitud de compra.
3. Registro de la orden de compra
Para generar la orden, se deben seguir los siguientes pasos:
- Hacer clic en “Nueva orden de compra”
- Completar los datos solicitados
- Verificar que la información esté correcta antes de proceder
4. Colocación y confirmación de la orden
Una vez completados los datos:
- Presionar “Colocar orden de compra”
- El sistema registrará la solicitud exitosamente
- Se genera una confirmación que indica que la operación quedó ingresada
- Luego, el banco procesa la solicitud conforme a las reglas de la Subasta Digital y la disponibilidad de divisas, garantizando transparencia y control en cada transacción.
Con esta herramienta, el BDT fortalece la digitalización del sistema bancario venezolano y facilita el acceso regulado a divisas, ofreciendo un método seguro, transparente y eficiente para los usuarios.
Visite nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube