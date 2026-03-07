Banco Digital de los Trabajadores explica paso a paso cómo comprar divisas: video

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) ha implementado un sistema digital que permite a sus usuarios adquirir divisas de manera segura y regulada, sin necesidad de acudir a sucursales físicas.

1. Acceso a la plataforma

Para iniciar la operación, los usuarios deben:

Ingresar a la página oficial: www.bdtenlinea.com.ve

Seleccionar en el menú principal “ Operaciones moneda extranjera ”

” Elegir la opción “Subasta digital”

2. Validación de seguridad

Antes de ingresar a la Subasta Digital, el sistema solicita seleccionar una imagen de operaciones especiales de seguridad. Una vez validada la imagen, el usuario accede a la interfaz de la Subasta Digital y puede iniciar su solicitud de compra.

3. Registro de la orden de compra

Para generar la orden, se deben seguir los siguientes pasos:

Hacer clic en “ Nueva orden de compra ”

” Completar los datos solicitados

Verificar que la información esté correcta antes de proceder

4. Colocación y confirmación de la orden

Una vez completados los datos:

Presionar “ Colocar orden de compra ”

” El sistema registrará la solicitud exitosamente

Se genera una confirmación que indica que la operación quedó ingresada

Luego, el banco procesa la solicitud conforme a las reglas de la Subasta Digital y la disponibilidad de divisas, garantizando transparencia y control en cada transacción.

Con esta herramienta, el BDT fortalece la digitalización del sistema bancario venezolano y facilita el acceso regulado a divisas, ofreciendo un método seguro, transparente y eficiente para los usuarios.





