Bolsillo

Banco Digital de los Trabajadores explica paso a paso cómo comprar divisas: video

Esta herramienta forma parte del proceso de digitalización del sector financiero en Venezuela y busca brindar transparencia y seguridad a las operaciones cambiarias.

Por Jessica Molero
Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 12:00 pm

El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) ha implementado un sistema digital que permite a sus usuarios adquirir divisas de manera segura y regulada, sin necesidad de acudir a sucursales físicas. 

1. Acceso a la plataforma

Para iniciar la operación, los usuarios deben:

  • Ingresar a la página oficial: www.bdtenlinea.com.ve
  • Seleccionar en el menú principal “Operaciones moneda extranjera
  • Elegir la opción “Subasta digital

2. Validación de seguridad

Antes de ingresar a la Subasta Digital, el sistema solicita seleccionar una imagen de operaciones especiales de seguridad. Una vez validada la imagen, el usuario accede a la interfaz de la Subasta Digital y puede iniciar su solicitud de compra.

3. Registro de la orden de compra

Para generar la orden, se deben seguir los siguientes pasos:

  • Hacer clic en “Nueva orden de compra
  • Completar los datos solicitados
  • Verificar que la información esté correcta antes de proceder

4. Colocación y confirmación de la orden

Una vez completados los datos:

  • Presionar “Colocar orden de compra
  • El sistema registrará la solicitud exitosamente
  • Se genera una confirmación que indica que la operación quedó ingresada
  • Luego, el banco procesa la solicitud conforme a las reglas de la Subasta Digital y la disponibilidad de divisas, garantizando transparencia y control en cada transacción.

Con esta herramienta, el BDT fortalece la digitalización del sistema bancario venezolano y facilita el acceso regulado a divisas, ofreciendo un método seguro, transparente y eficiente para los usuarios. 

 


 

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América