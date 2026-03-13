App de compras

Cashea reporta fallas en la aplicación: Este es el mensaje para sus usuarios

Por Indira E. Crespo M.
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 06:27 pm

La app de compra ahora y paga después, Cashea, informó que esté viernes 13 de marzo presenta fallas en la aplicación.

La intermitencia se produce por el alto tráfico de personas intentando ingresar para aprovechar las ofertas y beneficios de La Cosecha 2026.

En tal sentido, informa que están "manos a la obra" para resolverlo lo antes posible.

Apenas la aplicación vuelva a funcionar con normalidad, estarán avisando a sus clientes.

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