Consigue la residencia para tus padres: guía definitiva para hijos ciudadanos mayores de 21

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El sistema de inmigración de los Estados Unidos se enfoca en mantener unida a la familia, permitiendo que los ciudadanos estadounidenses puedan solicitar la residencia para sus familiares directos.

En este sentido, una de las preguntas más comunes en 2026 es: ¿cuáles son los requisitos para que un hijo pueda solicitar a su padre o madre?

A diferencia de otras categorías, los padres de ciudadanos son considerados "parientes inmediatos", lo que significa que no tienen que lidiar con cuotas anuales ni con las largas listas de espera del Boletín de Visas.

Requisitos actualizados para que un hijo ciudadano pueda solicitar a sus padres según el USCIS

1. El estatus y la edad del hijo peticionario

El primer requisito indispensable es que el hijo sea ciudadano estadounidense. Los residentes permanentes legales (poseedores de Green Card) no pueden solicitar a sus padres; deben esperar a naturalizarse para iniciar este proceso.

Además, el peticionario debe tener al menos 21 años de edad al momento de presentar el Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero. Fuentes como USCIS y firmas legales como Novo Legal Group confirman que esta es una condición estricta de edad mínima.

2. Documentación que pruebe el vínculo familiar

Para que la solicitud sea aprobada, se debe demostrar legalmente la relación padre-hijo. Los documentos varían según el caso:

Madre biológica: Copia del acta de nacimiento del hijo donde aparezca el nombre de la madre.

Padre biológico: Acta de nacimiento del hijo y el certificado de matrimonio civil de los padres (si aplica). Si el hijo nació fuera del matrimonio, se requiere evidencia de un vínculo emocional o financiero antes de que el hijo cumpliera 21 años.

Padrastros: El matrimonio entre el padre/madre biológico y el padrastro debe haber ocurrido antes de que el hijo cumpliera los 18 años.

Padres adoptivos: La adopción debe haberse concretado antes de que el hijo cumpliera los 16 años.

3. Solvencia económica: El Affidavit of Support

El hijo debe demostrar que tiene los recursos suficientes para mantener a su padre y evitar que este se convierta en una "carga pública". Para 2026, se exige presentar el Formulario I-864 (Declaración de Sustento), acreditando ingresos que superen el 125% de las Guías Federales de Pobreza.

Si el hijo no alcanza este nivel de ingresos, puede utilizar un copatrocinador (joint sponsor).

4. Proceso consular vs. Ajuste de estatus

El camino a seguir depende de la ubicación del padre:

Si el padre está fuera de Estados Unidos: Se realiza un "Proceso Consular". Tras la aprobación del I-130 por USCIS, el caso pasa al Centro Nacional de Visas (NVC) y finalmente a una entrevista en la embajada o consulado estadounidense del país de origen.

Si el padre está dentro de Estados Unidos: Si ingresó legalmente (con inspección), podría ser elegible para un Ajuste de Estatus (Formulario I-485) simultáneo con la petición del hijo, permitiéndole obtener la Green Card sin salir del país.

Según advierten expertos en canales como Las Abogadas RVA, si el padre ingresó al país de forma irregular o tiene órdenes de deportación previas, es fundamental consultar con un abogado, ya que los hijos ciudadanos no siempre pueden "perdonar" ciertas faltas migratorias mediante los perdones tradicionales.

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