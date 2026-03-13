Requisitos para el pago de Disney: ¿Eres elegible para la indemnización de $50 millones?

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En un importante movimiento legal, The Walt Disney Co. ha decidido desembolsar 50 millones de dólares para poner fin a una demanda colectiva que alega prácticas anticompetitivas.

Esta disputa, que ha durado varios años, argumenta que Disney aprovechó su posición dominante en el mercado para aumentar artificialmente los precios de los servicios de televisión en vivo por internet, lo que ha impactado directamente en el bolsillo de los consumidores.

De acuerdo con documentos judiciales recientes presentados en una corte federal de California, y reportados por medios como Bloomberg Law y ClassAction.org, el acuerdo tiene como objetivo compensar a los suscriptores que se vieron obligados a pagar más por paquetes debido a la exigencia de Disney de incluir canales como ESPN en los planes básicos de sus competidores.

¿Por qué demandaron a Disney?

La demanda original, encabezada por suscriptores de YouTube TV y DirecTV Stream, alegaba que Disney violó leyes antimonopolio.

Los demandantes argumentaron que Disney obligó a estas plataformas a incluir su costosa cartera de canales deportivos en sus paquetes más económicos.

Esta estrategia impedía que servicios como YouTube TV ofrecieran planes "ligeros" o más baratos sin deportes, protegiendo así el modelo de negocio de Hulu + Live TV, propiedad de Disney.

Según reportes de Top Class Actions, los usuarios afirmaron que estas tácticas causaron que el precio de suscripciones como la de YouTube TV se duplicara desde 2019.

¿Quiénes pueden hacer un reclamo para obtener la indemnización?

Según la información preliminar del acuerdo que publicó Claim Depot el 9 de marzo de 2026, los requisitos son bastante claros.

Podrías ser elegible para recibir una compensación si cumples con lo siguiente:

Suscriptores de YouTube TV: Aquellos que pagaron por el servicio en cualquier momento entre el 1 de abril de 2019 y la fecha en que el tribunal dé su aprobación preliminar al acuerdo.

Aquellos que pagaron por el servicio en cualquier momento entre el 1 de abril de 2019 y la fecha en que el tribunal dé su aprobación preliminar al acuerdo. Suscriptores de DirecTV Stream: Usuarios de DirecTV Stream, DirecTV Now o AT&T TV Now que mantuvieron su suscripción durante el mismo período mencionado.

Usuarios de DirecTV Stream, DirecTV Now o AT&T TV Now que mantuvieron su suscripción durante el mismo período mencionado. Residencia: Este beneficio está disponible tanto para individuos como para entidades comerciales que residan en los Estados Unidos.

¿Cómo hacer el reclamo y montos estimados que debe pagar Disney a los clientes afectados?

Aunque el tribunal ya recibió la moción para aprobar el acuerdo, el proceso de reclamo aún no ha abierto formalmente.

Se espera que, tras la aprobación del juez, se habilite un sitio web oficial del acuerdo donde los usuarios podrán completar un formulario de reclamo en línea.

Los pagos se distribuirán de forma prorrata, lo que significa que el monto dependerá de cuánto tiempo mantuvo su suscripción activa durante el periodo de la demanda.

Un dato clave revelado por las fuentes legales es que el 90% del fondo neto se destinará a usuarios en jurisdicciones específicas con leyes de "derecho de repetición", mientras que el 10% restante cubrirá otras regiones.

¿Cuáles son los próximos pasos legales tras la demanda a Disney?

El tribunal tiene programadas audiencias para finales de abril de 2026 para dar el visto bueno final a la distribución de los fondos.

Una vez aprobado, los administradores del caso enviarán notificaciones por correo electrónico a los suscriptores identificados en las bases de datos de Google (YouTube) y DirecTV.

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