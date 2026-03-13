Nueva York: ¿Cómo inscribirse hoy al Programa de Empleo Juvenil de Verano antes del cierre?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario (DYCD) de la Ciudad de Nueva York nos recuerda que hoy, viernes 13 de marzo de 2026, es el último día para inscribirse en el Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP).

Si estás buscando una oportunidad para ganar dinero, adquirir experiencia y expandir tu red profesional, no dejes pasar las próximas horas.

¿Qué es el Programa de Empleo Juvenil de Verano en Nueva York?

El Summer Youth Employment Program (SYEP) es la iniciativa de empleo juvenil más grande de los Estados Unidos.

Según el portal oficial de NYC.gov, el programa conecta a jóvenes de entre 14 y 24 años con oportunidades de exploración de carreras y experiencias laborales pagadas durante los meses de julio y agosto.

El objetivo principal es preparar a la próxima generación de trabajadores, fomentando hábitos laborales productivos y fortaleciendo habilidades sociales, cívicas y de liderazgo.

¿Qué ofrece el programa en 2026?

El programa no solo se trata de un cheque de pago; es una plataforma de crecimiento. Entre sus principales beneficios destacan:

Compensación económica: Los participantes mayores (16-24 años) pueden ganar hasta $17 por hora por un máximo de 25 horas semanales. Los más jóvenes (14-15 años) reciben un estipendio por participar en proyectos de aprendizaje.

Experiencia en diversas industrias: Desde tecnología y finanzas hasta artes, salud y servicios legales.

Aprendizaje basado en proyectos: Para los menores de 16 años, el enfoque está en actividades educativas que generan habilidades para el futuro.

Networking: Conexión directa con profesionales y empresas en los cinco condados de la ciudad.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el Programa de Empleo Juvenil de Verano en Nueva York?

Si quieres ser parte de esto, el DYCD y fuentes como ACCESS NYC indican que necesitas cumplir con lo siguiente:

Residencia: Debes vivir en uno de los cinco condados de la Ciudad de Nueva York (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens o Staten Island).

Debes vivir en uno de los cinco condados de la Ciudad de Nueva York (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens o Staten Island). Edad: Tienes que tener entre 14 y 24 años cumplidos al 1 de julio de 2026.

Tienes que tener entre 14 y 24 años cumplidos al 1 de julio de 2026. Estatus legal: Debes estar legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos

Debes estar legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos Documentación: Aunque no es necesario que subas estos documentos hoy para la solicitud inicial, si resultas seleccionado en la lotería, necesitarás presentar:

Aunque no es necesario que subas estos documentos hoy para la solicitud inicial, si resultas seleccionado en la lotería, necesitarás presentar: Identificación con foto.

Tarjeta de Seguro Social.

Prueba de domicilio y fecha de nacimiento.

Permiso de trabajo (si tienes entre 14 y 17 años).

¿Cómo es el proceso de selección?

Es fundamental tener en cuenta que presentar la solicitud no asegura un lugar, ya que el proceso se lleva a cabo a través de un sistema de lotería.

No obstante, si no participas hoy, te quedarás automáticamente fuera de las 100.000 plazas disponibles para este año.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



