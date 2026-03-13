Nueva política del HPD: esto debes saber sobre las detenciones y órdenes de inmigración en Houston

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El Departamento de Policía de Houston (HPD), en Texas, ha implementado una nueva directiva que cambia significativamente cómo los agentes locales manejan las órdenes de detención administrativa emitidas por autoridades federales de inmigración.

Esta medida, anunciada esta semana por el alcalde John Whitmire y el jefe de policía, Noe Díaz, busca establecer mayor rigor, transparencia y supervisión en el trabajo diario de los oficiales.

Lo que debe saber: A diferencia de una orden judicial firmada por un juez, una orden administrativa de inmigración es emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Es un documento de carácter civil y no criminal.

Puntos clave de la nueva normativa

La actualización responde a la necesidad de clarificar el papel de la policía local frente a las órdenes administrativas federales, tras detectarse casos en los que algunos agentes actuaron fuera de las políticas departamentales establecidas.

A partir de ahora, cuando un oficial de HPD reciba una alerta sobre una orden administrativa de inmigración, el procedimiento es obligatorio:

Supervisión inmediata: el oficial deberá convocar obligatoriamente a un sargento al lugar de los hechos.

el oficial deberá convocar obligatoriamente a un sargento al lugar de los hechos. Validación: el supervisor evaluará las circunstancias y confirmará la validez de la orden antes de proceder.

el supervisor evaluará las circunstancias y confirmará la validez de la orden antes de proceder. Tiempo límite de respuesta: las autoridades federales de inmigración contarán con un plazo máximo de 30 minutos para presentarse en el lugar.

las autoridades federales de inmigración contarán con un plazo máximo de 30 minutos para presentarse en el lugar. Liberación: si los agentes federales no se presentan dentro de este periodo de 30 minutos, la persona será liberada de inmediato.

si los agentes federales no se presentan dentro de este periodo de 30 minutos, la persona será liberada de inmediato. Prohibición de transporte: los agentes de HPD tienen estrictamente prohibido transportar a personas basándose únicamente en una orden de detención administrativa de inmigración.

El mensaje: "No somos agentes de inmigración"

El alcalde John Whitmire ha sido enfático en su postura: el objetivo de la policía local es fortalecer la seguridad pública, no cumplir funciones federales.

"Los oficiales de HPD no son agentes de inmigración y no deben desempeñar esa función", reiteró el alcalde.

Por su parte, el jefe de policía Noe Díaz señaló que esta directiva busca garantizar la coherencia y la decencia en el trato a todas las personas.

Díaz subrayó que el departamento ha estado monitoreando de cerca cada contacto relacionado con temas migratorios para asegurar el estricto cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los ciudadanos y residentes.

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