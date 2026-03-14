Misión Nevado anuncia campaña de vacunación gratuita este 14 de marzo: sepa dónde

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Misión Nevado anunció una jornada especial de vacunación gratuita para perros que se realizará este 14 de marzo en el municipio Maracaibo, estado Zulia.

La actividad se llevará a cabo en la parroquia San Isidro, específicamente en la Escuela Básica Arca de Noé, y busca promover el cuidado responsable de los animales de compañía en la comunidad.

Horario y lugar de la actividad

Las autoridades informaron que la jornada comenzará a partir de las 9:00 de la mañana. Durante la actividad, personal veterinario ofrecerá atención a las mascotas y aplicará vacunas como parte de las acciones de prevención de enfermedades en animales domésticos.

Requisitos para llevar a las mascotas

Los organizadores pidieron a los dueños asistir con sus animales utilizando implementos de seguridad adecuados para facilitar la atención. Entre las recomendaciones destacan:

Mantener a los perros con correa.

Usar bozal en caso de ser necesario.

Misión Nevado invitó a los habitantes de la zona a aprovechar esta jornada gratuita y a compartir la información con vecinos y familiares.

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