Salud animal

Misión Nevado anuncia campaña de vacunación gratuita este 14 de marzo: sepa dónde

Este tipo de iniciativas busca mejorar la salud de los animales y reforzar la protección de las mascotas en las comunidades.

Por Jessica Molero
Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 09:00 am
Misión Nevado anuncia campaña de vacunación gratuita este 14 de marzo: sepa dónde
Foto: Cortesía

Misión Nevado anunció una jornada especial de vacunación gratuita para perros que se realizará este 14 de marzo en el municipio Maracaibo, estado Zulia

La actividad se llevará a cabo en la parroquia San Isidro, específicamente en la Escuela Básica Arca de Noé, y busca promover el cuidado responsable de los animales de compañía en la comunidad.

Horario y lugar de la actividad

Las autoridades informaron que la jornada comenzará a partir de las 9:00 de la mañana. Durante la actividad, personal veterinario ofrecerá atención a las mascotas y aplicará vacunas como parte de las acciones de prevención de enfermedades en animales domésticos.

Requisitos para llevar a las mascotas

Los organizadores pidieron a los dueños asistir con sus animales utilizando implementos de seguridad adecuados para facilitar la atención. Entre las recomendaciones destacan:

  • Mantener a los perros con correa.

  • Usar bozal en caso de ser necesario.

Misión Nevado invitó a los habitantes de la zona a aprovechar esta jornada gratuita y a compartir la información con vecinos y familiares. 

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América