Consulado Sobre Ruedas en Calumet City: fechas, trámites y cómo agendar tu cita gratis

Suscríbete a nuestros canales

Si eres ciudadano mexicano residiendo en el área metropolitana de Chicago, Illinois, y tienes trámites consulares pendientes, el Consulado General de México ha confirmado una nueva jornada de su Consulado sobre Ruedas para la próxima semana.

Esta iniciativa busca descentralizar los servicios y acercarlos a los residentes del sur de Illinois.

Ubicación y fechas de atención

La atención se llevará a cabo en el siguiente punto:

Lugar: Gimnasio de la iglesia St. Andrew-Jesus Shepherd of Souls Parish.

Gimnasio de la iglesia St. Andrew-Jesus Shepherd of Souls Parish. Dirección: 786 Lincoln Ave, Calumet City, Illinois, 60409.

786 Lincoln Ave, Calumet City, Illinois, 60409. Fechas: del martes 17 al sábado 21 de marzo de 2026.

¿Qué trámites puedes realizar?

Durante esta jornada móvil, los asistentes podrán gestionar documentos oficiales fundamentales:

Expedición de pasaportes.

Matrícula Consular de Alta Seguridad.

Credencial para votar (INE).

Copias certificadas de actas de nacimiento.

Además, personal especializado brindará orientación gratuita en áreas de educación, salud y finanzas, así como asesoría legal básica en temas migratorios, civiles y laborales.

Documentación requerida: Aunque la cita sea para un trámite específico, asegúrese de llevar siempre un documento de identidad original y vigente (como INE o acta de nacimiento).

Proceso obligatorio para agendar cita

El Consulado recuerda que todas las citas son estrictamente gratuitas, pero son un requisito obligatorio.

Se advierte a los usuarios evitar el uso de "gestores" o terceros que cobren por programar citas, ya que se trata de un fraude.

Para asegurar tu espacio, utiliza exclusivamente los canales oficiales:

Plataforma web: citas.sre.gob.mx Teléfono/WhatsApp: 1(424) 309-0009 Contacto informativo: movilchicago2@sre.gob.mx o la web oficial consulmex.sre.gob.mx/chicago/

¿Qué hacer en caso de emergencia migratoria?

El Consulado de México en Chicago mantiene una política activa de protección consular.

Si tú o un familiar enfrentan una detención o una situación de vulnerabilidad, es vital conocer los recursos de respuesta inmediata disponibles las 24 horas:

Departamento de protección (Chicago): 1-888-755-5511.

Útil para localizar a familiares en proceso migratorio, asistencia en detenciones y apoyo logístico (como entrega de medicamentos).

CIAM (Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas): 1-520-623-7874.

Servicio integral para mexicanos en EEUU y Canadá; ideal para denunciar fraudes, abusos o buscar orientación urgente.

Nota importante: Si es detenido por autoridades migratorias, usted tiene derecho a solicitar una notificación consular. Exija que se informe al consulado sobre su situación para que un oficial consular pueda brindarle asistencia legal y seguimiento a su caso.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube