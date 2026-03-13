Consulado Sobre Ruedas en Calumet City: fechas, trámites y cómo agendar tu cita gratis

Si eres ciudadano mexicano residiendo en el área metropolitana de Chicago, Illinois, y tienes trámites consulares pendientes, el Consulado General de México ha confirmado una nueva jornada de su Consulado sobre Ruedas para la próxima semana.
Esta iniciativa busca descentralizar los servicios y acercarlos a los residentes del sur de Illinois.
Ubicación y fechas de atención
La atención se llevará a cabo en el siguiente punto:
- Lugar: Gimnasio de la iglesia St. Andrew-Jesus Shepherd of Souls Parish.
- Dirección: 786 Lincoln Ave, Calumet City, Illinois, 60409.
- Fechas: del martes 17 al sábado 21 de marzo de 2026.
¿Qué trámites puedes realizar?
Durante esta jornada móvil, los asistentes podrán gestionar documentos oficiales fundamentales:
- Expedición de pasaportes.
- Matrícula Consular de Alta Seguridad.
- Credencial para votar (INE).
- Copias certificadas de actas de nacimiento.
Además, personal especializado brindará orientación gratuita en áreas de educación, salud y finanzas, así como asesoría legal básica en temas migratorios, civiles y laborales.
Proceso obligatorio para agendar cita
El Consulado recuerda que todas las citas son estrictamente gratuitas, pero son un requisito obligatorio.
Se advierte a los usuarios evitar el uso de "gestores" o terceros que cobren por programar citas, ya que se trata de un fraude.
Para asegurar tu espacio, utiliza exclusivamente los canales oficiales:
- Plataforma web: citas.sre.gob.mx
- Teléfono/WhatsApp: 1(424) 309-0009
- Contacto informativo: movilchicago2@sre.gob.mx o la web oficial consulmex.sre.gob.mx/chicago/
¿Qué hacer en caso de emergencia migratoria?
El Consulado de México en Chicago mantiene una política activa de protección consular.
Si tú o un familiar enfrentan una detención o una situación de vulnerabilidad, es vital conocer los recursos de respuesta inmediata disponibles las 24 horas:
- Departamento de protección (Chicago): 1-888-755-5511.
Útil para localizar a familiares en proceso migratorio, asistencia en detenciones y apoyo logístico (como entrega de medicamentos).
- CIAM (Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas): 1-520-623-7874.
Servicio integral para mexicanos en EEUU y Canadá; ideal para denunciar fraudes, abusos o buscar orientación urgente.
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