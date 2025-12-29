Misión Nevado ofrece atención veterinaria gratis este 30 de diciembre: revisa los servicios

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la celebración de sus "12 años de amor infinito", la Misión Nevado anunció el despliegue de una gran Jornada de Atención Veterinaria Integral en todo el territorio nacional.

Este evento aniversario tiene como objetivo principal ofrecer servicios de salud de alta calidad de forma completamente gratuita para perros y gatos, facilitando el acceso a la medicina preventiva para miles de familias venezolanas durante este martes 30 de diciembre en Los Próceres.

Misión Nevado ofrece atención veterinaria gratis este 30 de diciembre

A través de sus redes sociales, Misión Nevado compartió detalles del operativo.

Durante el despliegue, los especialistas brindarán los siguientes cuidados sin costo alguno:

Consultas veterinarias integrales para evaluar el estado general de la mascota.

Aplicación de la vacuna antirrábica, esencial para la salud pública.

Desparasitación para proteger a los animales de agentes internos y externos.

Servicios de corte de uñas y limpieza profunda de oídos.

La actividad central se llevará a cabo en un espacio emblemático de la capital para facilitar el acceso a la mayor cantidad de ciudadanos a partir de las 10:00 a.m., El Laguito, Círculo Militar.

Gran Jornada de Adopción Responsable

De igual modo, Misión Nevado ejecutará una jornada de adopción que se desarrollará de forma simultánea con los servicios de salud veterinaria.

Para garantizar el bienestar de los animales, los interesados deberán cumplir con un proceso de verificación que generalmente incluye:

Conversación con los brigadistas sobre el espacio y tiempo disponible para la mascota.

Firma de un acta de adopción donde el nuevo dueño se compromete a la salud y protección del animal.

Se recomienda llevar copia de la cédula de identidad y un recibo de servicio para verificar la dirección de habitación.

