Concierto gratis por Fin de Año este 29 de diciembre en Las Mercedes: artistas confirmados y horarios

La Plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, será escenario de un evento especial para despedir este 2025.

El concierto gratuito de Fin de Año se realizará hoy lunes 29 de diciembre desde las 4:00 PM, con entrada libre para todos los asistentes.

Dicho evento contará con una variedad de géneros musicales, incluyendo merengue, gaitas, salsa y DJ. Entre los artistas y grupos confirmados se destacan:

D' Total Zulianidad

Tatuaje Zuliano

Orquesta La Rumba

Grupo Dakaro

Inspiración G

Payasitas Nifu Nifa

G48 Gaitas

DJ Pidrix

Luna Blues Band

Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de:

Stands de comida y bebidas

Shows para niños a cargo de las Payasitas Nifu Nifa

Se sugiere llegar con anticipación para aprovechar el evento y disfrutar de un ambiente familiar y seguro.

