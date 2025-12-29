Festividad

Concierto gratis por Fin de Año este 29 de diciembre en Las Mercedes: artistas confirmados y horarios

Este concierto gratuito representa una oportunidad para celebrar el cierre del año con música y entretenimiento para todos los gustos.

Por Jessica Molero
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 12:37 pm
Plaza Alfredo Sadel, Las Mercedes
Foto: Cortesía

 

La Plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, será escenario de un evento especial para despedir este 2025. 

El concierto gratuito de Fin de Año se realizará hoy lunes 29 de diciembre desde las 4:00 PM, con entrada libre para todos los asistentes.

Dicho evento contará con una variedad de géneros musicales, incluyendo merengue, gaitas, salsa y DJ. Entre los artistas y grupos confirmados se destacan:

  • D' Total Zulianidad

  • Tatuaje Zuliano

  • Orquesta La Rumba

  • Grupo Dakaro

  • Inspiración G

  • Payasitas Nifu Nifa

  • G48 Gaitas

  • DJ Pidrix

  • Luna Blues Band

 

Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de:

  • Stands de comida y bebidas

  • Shows para niños a cargo de las Payasitas Nifu Nifa

Se sugiere llegar con anticipación para aprovechar el evento y disfrutar de un ambiente familiar y seguro. 

