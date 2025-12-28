¡Gratis en Los Próceres! Caracas retumba "Viva Venezuela": horarios y lista de artistas este 28D

Suscríbete a nuestros canales

El Paseo Los Próceres se viste de gala este domingo 28 de diciembre para recibir el festival "Caracas Retumba con Paz y Alegría". Viva Venezuela".

El evento masivo, organizado por la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, iniciará a las 02:00 p.m. y ofrecerá un despliegue de tradición con más de 30 agrupaciones en tarima.

A través de sus redes sociales, el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, compartió los detalles.

"¡Las Navidades Felices 2025 han sido un éxito rotundo gracias al profundo amor y esfuerzo del presidente @nicolasmaduro! Por eso, mañana, #28dic les traemos este gran especial: Caracas Retumba con Paz y Alegría, capítulo: ¡Viva Venezuela! Todas y todos están invitados a disfrutar de este extraordinario evento que hemos preparado con mucho amor. Nos vemos a partir de las 2:00 pm en el Paseo Los Próceres. ¡No se lo pueden perder! Traemos sorpresas para todo nuestro pueblo. ¡Viva la Ciudad Creativa de la Música!", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

¡Gratis en Los Próceres! Caracas retumba "Viva Venezuela"

El cartel de este domingo destaca por su diversidad folclórica y rinde homenaje a las raíces nacionales bajo el lema "Viva Venezuela":

Lilia Vera, Iván Pérez Rossi, Luisiana Pérez y Alí Alejandro Primera.

La presentación especial de Los Tucusitos y Los Antaños del Stadium.

Francisco Pacheco y su pueblo, Tambores de San Millán, Vidal Colmenares y Tamboriprimo.

El evento contará con la participación de la Parranda Selecta, K'pital Gaita y la mezcla musical de DJ Bomba.

