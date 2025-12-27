¿Qué hacer durante el último fin de semana del año en Caracas? Estas son las actividades gratis

Suscríbete a nuestros canales

Para este, el último fin de semana del año 2025, hay una serie de actividades culturales y navideñas gratuitas para toda la familia en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Eventos Caracas difundió la agenda cultural pautada para el último fin de semana del año, la cual está llena de actividades para hacer en familia.

Agenda cultural gratuita en Caracas

Según la información que recaudó Eventos Caracas, la agenda cultural gratuita para este fin de semana, incluye las siguientes actividades:

Sábado 27 de diciembre

Los Waraos en vivo : en la planta baja del Teatrix, en el edificio Fedecámaras, calle Empalme a las 7pm

: en la planta baja del Teatrix, en el edificio Fedecámaras, calle Empalme a las 7pm Caracas Retumba: Noche de Salsa en la parroquia San Juan.

Noche de Salsa en la parroquia San Juan. Moncho Martínez y su Banda Show en el Gran Casino El Marqués del centro comercial Unicentro El Marquésa partir de las 10pm.

Domingo 28 de diciembre

Una Navidad mágica y divertida : Show Interactivo para los Papás y los Peques en el nivel Feria del centro comercial Líder a las 4pm

: Show Interactivo para los Papás y los Peques en el nivel Feria del centro comercial Líder a las 4pm Líder Fit : habrán diferentes actividades como ejercicios de Yoga, funcionales, fitness de combate y baile a las 9:30 am en el nivel Terraza del centro comercial Líder.

: habrán diferentes actividades como ejercicios de Yoga, funcionales, fitness de combate y baile a las 9:30 am en el nivel Terraza del centro comercial Líder. Caracas Retumba : Viva Venezuela

: Viva Venezuela Guerreras K-POP: en el centro comercial MegaCenter a las 4pm en la avenida Intercomunal de Guarenas-Guatire

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube