Ruta Caza Hueco y Plan de Embellecimiento: Descubre qué sectores fueron recuperados esta semana en la capital

El Gobierno de Caracas intensificó esta semana las labores de recuperación de la infraestructura urbana en puntos estratégicos de la capital.

Las autoridades supervisaron el despliegue de la "Ruta Caza Hueco" en la avenida Intercomunal de El Valle, una arteria vial crítica donde se estima la colocación de 30 toneladas de asfalto.

Esta iniciativa, realizada en conjunto con el poder popular, busca perfeccionar la transitabilidad y ofrecer una vialidad segura y funcional para los miles de conductores que circulan diariamente por la zona.

Labores de mantenimiento

De acuerdo con VTV, paralelamente a los trabajos de asfalto, las cuadrillas se trasladaron al suroeste de la ciudad, específicamente a la UV9 de Caricuao.

En este sector, se llevó a cabo una rehabilitación integral de la Plaza La Montañita, un espacio comunitario que recibió mantenimiento profundo en sus paradas y paredes.

Las labores incluyeron la aplicación de pintura de alto tránsito en brocales con el color amarillo reglamentario, además de un esquema de limpieza diaria para preservar la higiene del lugar.

El proyecto de recuperación en Caricuao no solo se limitó a la infraestructura, sino que incluyó una mejora sustancial en los servicios y el entorno natural.

Asimismo, se realizó el suministro e instalación de nuevas luminarias para garantizar la seguridad nocturna, junto a la colocación de jardineras y tierra abonada.