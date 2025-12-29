EN IMÁGENES: algunas iglesias en Venezuela ya cuentan con pago móvil para las ofrendas

Suscríbete a nuestros canales

Los pago móvil se han convertido en el principal medio de pago en Venezuela, una herramienta que llegó para hacer frente a la digitalización de la banca, proceso que se expande en todo el mundo.

No solo los comercios se han adaptado a estas modalidades que buscan mejorar la experiencia entre los usuarios y los bancos, ahora las iglesias católicas han dispuesto de pago móvil para que los feligreses den su limosnas durante las misas.

La cuenta en X experta en temas financieros, Luciano Finanzas, divulgó una imagen en la que se ven códigos QR pegados en los asientos de una iglesia para que los religiosos den su limosna que generalmente se ofrecen en efectivo.

"Ahora las iglesias de Venezuela aceptan pago móvil para las ofrendas", señaló Luciano Finanzas, acompañando el mensaje con una foto, aunque no detalló en cuál templo fue captada la imagen.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. "¿Cuál es el problema? Si no se tiene efectivo, no lo critico", se lee en uno de los comentarios. Algunas personas señalan que esto ocurre sobre todo en templos del interior del país, donde hay escasez de efectivo.

Otros aseguraron que esto ocurre no solo en Venezuela. "Cuando se den cuenta que hay iglesias en otras partes donde puedes pagar una misa a través de una transferencia y llenando un formulario, se caen para atrás", expresó otro internauta.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube