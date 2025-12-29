Economía

Precio del queso blanco baja en el Llano: montos actualizados al 29 de diciembre

Los costos varían si el pago es en divisas, bolívares o mixtos

 

Por 2001

Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 10:21 am
Es bien conocido que los mejores precios del queso blanco se encuentran en los Llanos venezolanos, lugar donde mayormente es elaborado este tradicional embutido. En los últimos días se ha registrado un descenso en su costo al mayor, según informan productores de Barinas.

Para este inicio de semana del 29 de diciembre, el kilo de queso blanco al mayor se está vendiendo en el puerto de Barinas, a orillas del Río Guanare, entre $2 y $2.3, montos pagados solo en divisas.

Precio del queso blanco en Caracas

El costo del kilo de queso blanco al detal en Caracas, oscila actualmente entre los $7 y $8 a la tasa BCV.

Lunes 29 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
