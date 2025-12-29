Precio del queso blanco baja en el Llano: montos actualizados al 29 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Es bien conocido que los mejores precios del queso blanco se encuentran en los Llanos venezolanos, lugar donde mayormente es elaborado este tradicional embutido. En los últimos días se ha registrado un descenso en su costo al mayor, según informan productores de Barinas.

Para este inicio de semana del 29 de diciembre, el kilo de queso blanco al mayor se está vendiendo en el puerto de Barinas, a orillas del Río Guanare, entre $2 y $2.3, montos pagados solo en divisas.

Precio del queso blanco en Caracas

El costo del kilo de queso blanco al detal en Caracas, oscila actualmente entre los $7 y $8 a la tasa BCV.

