Caraqueños reportan aumento del pasaje "arbitrario" este 29 de diciembre: esto se sabe

A través de las redes sociales, este lunes, usuarios elevaron sus quejas y asombro por un nuevo ajuste de la tarifa del pasaje urbano en Caracas, aumento que es calificado de "arbitrario" toda vez que no hay un anuncio oficial por parte de las autoridades al respecto.

Los transportistas de Caracas comenzaron a cobrar el pasaje urbano a 60 bolívares sin que aún esté aprobado por las autoridades. Un incremento del 25% en relación a los 40 Bs. estipulados en Gaceta Oficial desde el pasado mes de septiembre.

En este 2025 son tres los aumentos del pasaje urbano. El primer incremento ocurrió en abril y que salió en la Gaceta Oficial 43.114 que pasó de 15 a 23 bolívares.

Cinco meses después ocurrió el segundo aumento de 23 a 40 bolívares y su aprobación salió en Gaceta Oficial 43.218.

Piden pasaje anclado al dólar BCV

En las últimas semanas, los transportistas han solicitado al gobierno venezolano un aumento del pasaje a 0,50 centavos de dólar, es decir, Bs 150 aproximadamente. Aseguran que la tarifa actual no les permite mantener las unidades de transporte al día.

La exigencia del sector transporte es clara, anclar el pago del pasaje a la tarifa del dólar oficial cotizado por el Banco Central de Venezuela para que así pueda cobrarse el equivalente a medio dólar. Esta tarifa, según proponen los transportistas, debe ser revisada mensualmente.

